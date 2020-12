Královec o hovoru s Berbrem: Já to pochopil tak, že mám pískat, co vidím

Roman Berbr od něj před finále MOL Cupu Liberec–Sparta (1:2) potřeboval jednu „politickou věc“. Rozhodčí Pavel Královec se snaží vysvětlit, jak on chápal podivný telefonát od někdejšího místopředsedy asociace. Třeba to, co je „suchej hajzl“.

Volal vám pan Berbr před finále MOL Cupu?

„Ano.“

Proč?

„Chtěl, abych pozdravoval pana Krulu a abych si v tom zápase nedělal žádné problémy. Abych pískal, co vidím. On to říkal tou svou hantýrkou.“

Ale Berbr mluvil o tom, že potřebuje politickou věc. Což pískání toho, co vidíte, zrovna není.

„Já tu politickou věc chápal právě v tom, že mám vyřídit pozdrav panu Krulovi.“

Proč by vám takovouto věc vůbec volal? Pana Krulu mohl pozdravovat sám a pískat férově máte pokaždé.

„To netuším. Já to pochopil tak, jak jsem vám říkal.“

Nepochopil jste z toho tedy, že máte pískat pro Spartu?

„Ne. Pan Krula byl jeho dlouholetý kamarád, to ano, ale já to tak nechápal.“

SESTŘIH: Liberec - Sparta 1:2. Letenští slaví první trofej po šesti letech

Co znamená, že ze zbytku máte udělat „suchej hajzl“?

„To nevím. To je ta jeho hantýrka. Já to pochopil tak, že mám pískat, co vidím.“

Na hřišti jste ale udělal hrubou chybu. Neodpískal jste, ani po zásahu videa, jasnou červenou po šlápnutí Frýdka na Malínského. To pak podporuje spekulace.

„To chápu. Lidé vidí cokoli. Já to na hrací ploše ani neviděl a po zhlédnutí monitoru jsem se rozhodl pro žlutou. Na červenou mi to nepřišlo. Nechtěl jsem zásadně ovlivnit utkání.“

Proč jste Berbrovi říkal: Ať mají o čem psát? Mínil jste tím patrně média.

„Tím byly míněny diskuse lidí, nikoli novináři.“

Což je ale celkem jedno. Předpokládá to, že se má stát něco, co vyvolá debaty, vášně.

„Znáte lidi, jak jsem oblíbený. V ničem se člověk nezavděčí, každý si najde něco, proč za to pak může sudí. Stejně se to na ně vždy hodí.“

Můžete tedy vyloučit, že Berbr po vás chtěl, abyste vedl zápas ve prospěch Sparty.

„Určitě. Já to tak nevycítil.“

Komise rozhodčích vám pozastavila delegace do konce podzimu. Co vy na to?

„Takové informace zatím nemám.“