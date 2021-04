Masopust měl hrát ekonomicky, smál se slávistický asistent. Co Sparta?

Potěšilo vás, jak jste utkání v Olomouci zvládli?

„Jsme spokojení s postupem. Máme vytyčené nějaké cíle, pohár je pro nás v podstatě stejně důležitý jako liga. Základ byl postup. Řekl bych, že jsme k tomu přidali i herní kvalitu, i když nám pomohl nešťastný moment Olomouce při prvním gólu. Tahle situace nás zklidnila, myslím, že ve druhé půli už to bylo o velké herní kvalitě. Troufám si tvrdit, že ten zápas jsme pak dohráli jako velký tým.“

Nebylo to lehčí, než jste čekali?

„Hlavně v prvním poločase kladla Sigma relativně velký odpor, měla dvě gólovky, kdy nás podržel Koli (Kolář). Byli nepříjemní ve standardních situacích, zápas nebyl určitě jednoduchý. Chvilku nám trvalo, než jsme se rozběhali, pak jsme přidali v dynamice. Myslím, že jsme odehráli jeden z nejlepších zápasů za poslední dva měsíce. Vybrali jsme sestavu, jaká byla v daný okamžik nejsilnější možná, chybí nám nějací hráči, ale tak to v téhle fázi sezony bývá.“

První gól byl nejen nešťastným momentem Sigmy, ale také se v něm odrazila velká pracovitost střelce Jana Kuchty, že?

„Jednoznačně. Řval jsem na něj hned po gólu, že je to zasloužené. Do zápasu vstoupil skvěle a hodně nám pomohl. V některých fázích prvního poločasu jsme ho bohužel trochu uvařili, protože nám rozbíhal celou obranu a my vyhazovali moc míčů. Nedokázali jsme využít jeho výkonu, který byl výborný. Po tom prvním gólu to bylo o něco jednodušší, ale už před ním ale hrál perfektně a odvedl spoustu práce. Stálo ho to hodně sil a už o poločase si řekl o střídání, že půjde ze hry okolo šedesáté minuty. To asi hovoří za vše.“

Před odchodem do kabin mluvil s Kuchtou druhý asistent Zdeněk Houštecký. Chválil ho za práci, která vedla ke gólu?

„Nevím, co mu říkal. Ale jak znám Houšťu, spíš mu vyčítal nějakou situaci, než aby ho chválil (úsměv). Ale nevím, co tam proběhlo. Každopádně my jsme ho chválili, protože to bylo zasloužené vyústění jeho práce.“

Na dva góly krásně nahrál Lukáš Masopust. Jak mu tyhle dvě asistence pomůžou?

„Musím říct, že máme úsměvnou historku z poločasu. Masovi jsme říkali, ať hraje víc ekonomicky a tolik se nevytahuje dopředu. Takže jestli bude hrát takhle ekonomicky vždy, nikoho jiného na hřiště asi nepustí. On samozřejmě vnímá konkurenci stejně jako každý, což je logické. Alex Bah také hraje skvěle a my jsme rádi, že je oba máme. Kdybychom ale měli pro zápas v Olomouci k dispozici oba, Maso by hrál asi na křídle. Jeho využitelnost je ještě větší. O místo se ale pere statečně, je to skvělý kluk i fotbalista, český reprezentant k tomu. S konkurencí je v pohodě, má s tím hodně práce, ale zvládá to výborně.“

Co říkáte následujícímu programu? V neděli hrajete v lize s Plzní, příští týden vás čeká pohárové semifinále se Spartou.

„Strašně se těšíme. Jdou nám krásné zápasy za sebou. Doma s Plzní můžeme rozhodnout o titulu, pak nás čeká semifinále poháru na Letné. Bude to třetí derby v sezoně a doufáme, že si udržíme krásnou bilanci bez porážky. Určitě nás nečeká jednoduchý zápas, to ale ani nikoho, kdo bude stát proti nám.“

Budete mít na nejbližší zápasy už k dispozici někoho z hráčů, kteří momentálně chybí ze zdravotních důvodů?

„Proti Olomouci už naskočil Ondra Lingr, který může odehrát část zápasu, i když na celé utkání to určitě ještě není. Z ostatních hráčů, kteří jsou mimo, to vypadá, že by dva mohli být na neděli k dispozici. Na devadesát až devadesát pět procent.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 45. Kuchta, 56. Stanciu, 60. Ševčík Sestavy Domácí: Mandous – Sladký, Hubník, Poulolo, Zmrzlý – Hála, Breite, Houska, Daněk, González – Nešpor Hosté: Kolář – Masopust, Kudela, Zima, Bořil – Holeš, Ševčík – Van Buren, Stanciu, Oscar – Kuchta Karty Domácí: Poulolo, Zmrzlý Rozhodčí Marek – Podaný, Dobrovolný Stadion Andrův stadion, Olomouc