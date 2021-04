Masopust: Škoda, že Sparta není až ve finále. Asistence zvedly sebevědomí

Brankář Olomouce Aleš Mandous chyboval a Slavia se ve čtvrtfinále MOL Cupu dostala do vedení díky gólu Jana Kuchty • ČTK / Peřina Luděk

Kdo neviděl, ať se mrkne na dvě gólové přihrávky Lukáše Masopusta, kterými pomohl dorazit Sigmu Olomouc ve čtvrtfinále MOL Cupu. Fakt krása. Krajní obránce Slavie připravil branky pro Nicolae Stancia a Petra Ševčíka. „Jsem fakt hodně rád, že se mi povedly takové dvě hezké asistence,“ usmál se Masopust po výhře 3:0 na Andrově stadionu a postupu červenobílých do semifinále poháru, kde na ně čeká Sparta.

Před gólem na 2:0 jste vystřihl exkluzivní průnik. Zaznamenal jste v životě hezčí přihrávku?

„Těžko říct, nevybavuji si. Mně se to i těžko hodnotí, ze hřiště mám trochu jiný pohled, ještě se na to podívám.“

Překvapilo vás, kolik prostoru jste dostal?

„Rozestavení Sigmy nahrávalo tomu, že pro nás, krajní obránce, vznikaly docela mezery, když jsme si seběhli doprostřed. Otevřelo se mi to, zkusil jsem jít do prostoru, najednou se kolem mě udělalo ještě víc místa a pak už jsem viděl kluky pod sebou. Měl jsem to hezky nachystané.“

Co druhá vaše asistence, kdy jste precizně narýsoval přihrávku na Petra Ševčíka?

„V posledních dnech jsme tyhle situace nacvičovali na tréninku, protože se nám předtím moc nedařily. Už v první půli jsem mohl takhle Ševovi nahrát, ale dal jsem přihrávku trochu delší a prudší. Jsem rád, že se mi to povedlo napodruhé, Ševa to pak krásně dohrál.“

Jak vám tyhle dvě asistence zvednou sebevědomí?

„Jsem fakt hodně rád, že se mi povedly takové dvě hezké asistence, zvlášť poté, jak se mi to nevyvedlo v Ďolíčku. Sebevědomí se mi zase trochu zvedlo.“

V Olomouci jste vyhráli 3:0, většinu druhé půle jste hráli v klidu, mohli jste prostřídat a pošetřit síly. Byl to pro vás ideální scénář?

„Přesně tak. Říkal jsem si, že jsme měli štěstí, že jsme poslední půlhodinu mohli dohrát docela v klidu, mohli jsme kombinovat, držet balon a nemuseli jsme se nikam hnát.“

V neděli vás čeká v lize Plzeň, příští týden v semifinále poháru Sparta. Kde budete brát síly?

„Není to sranda. Naštěstí Viktorka hraje taky, bude na tom podobně. Závěr sezony je hodně náročný, jede se takzvaně na morál.“

Řešíte v kabině, že v semifinále potkáte zrovna Spartu?

„Bavíme se o tom. Říkali jsme si, že je možná trošku škoda, že Spartu nepotkáme ve finále, když už na náš souboj má dojít. Ale chceme double, je nám asi jedno, koho dostaneme. Musíme porazit všechny, abychom to zvládli.“