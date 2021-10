Opravené Drnovice? Krásný národní stadion pro mládež, myslí si kouč Zlína

Po čtyřech porážkách v řadě přišla výhra. Upachtěná, šťastná, ale počítá se. Fotbalisté Zlína ve 3. kole MOL Cupu až na konci druhého prodloužení udolali v Drnovicích houževnatý odpor druholigového Vyškova a trenér Jan Jelínek si po postupu do osmifinále oddechl: „Bylo vidět, že nastoupil tým, který má za sebou špatné výsledky proti tomu, co je v pohodě a v laufu.“ Ve středu zálohy při absenci Chiecka Condeho a Marka Hlinky zkoušel univerzála Lukáše Vraštila. Ten bude první volbou i příští neděli na Hradec Králové.

Ulevilo se vám?

„Pohárové zápasy s druholigovými celky jsou vždycky těžké. Vyškov byl houževnatý, bojoval. Po jeho brance na 1:1 ožila tribuna, diváci je začali hnát. Ale v závěru zápasu bylo vidět, že toho mají plné zuby. My jsme naopak prostřídali a kluci, co byli na hřišti, vypadali ještě dobře. V prodloužení jsme na tom byli silově a kondičně líp. Bylo to dobývání a jsem rád, že Vrašťa vstřelil gól pro svou babičku a zvítězili jsme. Věřím, že nám to může pomoct. Je to vzpruha do práce.“

Zajímal jste se o to, kdo je ten gólman černé pleti v bráně soupeře (Kamerunec Boris Junior – pozn. red.?

„Znám se s trenérem Honzou Trousilem. Vysvětlil mi před zápasem anabázi, jak se sem dostal a jak vypadá. Ono je jedno, kdo by proti nám chytal. My jsme potřebovali vítězství a postup.“

Kdo z marodů se vrací do hry?

„Už si zahráli Reiter, Fillo. Hlinka by se mohl zapojit příští týden. Poslední kontrolní vyšetření podstoupil brankář Dostál. Trénuje s fitness koučem a trenérem gólmanů. Až bude mít zelenou, aby se mohl připojit k týmu, budeme rádi. Doufám, že se nám to postupně uzdravuje a skládá. Kluci ještě musí něco doběhat, ale jde to správným směrem.“

Nahradí Vraštil vykartovaného Condeho, na podzim nejlepšího hráče mužstva?

„V poháru jsme byli bez čtyř střeďáků. Kača (David Tkáč) dostal poprvé nominaci do reprezentační dvacítky. Vrašťa na té pozici hrával. Odehrál slušný zápas. On je univerzální. Poslouchá, učí se i na jiných postech. Chce se zlepšovat, což je pro nás plus.“

Hrál jste někdy předtím v Drnovicích?

„Byl jsem tady jen jako divák. Vedli jsme filozofickou debatu, že by to byl krásný národní stadion pro mládež. Samozřejmě by se musel opravit. Pro Vyškov je to super prostředí.“