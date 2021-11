Unikát Cicilia. V kariéře dal úplně všechny penalty: Daří se i na tréninku

Pokutový kop. Balon si bere Rigino Cicilia. Je úplně v klidu. A vy vsaďte barák nebo manželku na to, že dá. „V kariéře jsem proměnil všechny penalty,“ šokuje útočník. „Je fakt, že si nepamatuju, že by nějakou nedal,“ připojuje brankář Filip Nguyen, jeho spoluhráč ze Slovácka.

Kdyby byl při penaltovém rozstřelu odvety druhého předkola Konferenční ligy proti Lokomotivu Plovdiv na hřišti, dost možná by Slovácko přes Bulhary postoupilo. Z „desítky“ se totiž Rigino Cicilia nemýlí. Ale fakt nikdy. „Je to moje oblíbená herní činnost,“ přiznává.

V ligových a pohárových zápasech má rodák z Curacaa stoprocentní úspěšnost. Ve všech klubech, v nichž dosud působil. Od nizozemských Rody Kerkrade, Waalwijku, FC Eindhoven, přes anglický Port Vale, litevskou Suduvu až po 1. FC Slovácko. „Penalt mohlo být kolem dvaceti. To je dobrý rekord,“ usměje se. „I na tréninku se mi daří. Myslím, že brankáři už jsou na mě naštvaní. Za celou dobu, co jsem tady, jsem nedal jen jednu,“ informuje.

V pátek v MOL Cupu svou výjimečnost potvrdil. V prodloužení suše poslal balon po zemi k levé tyči, zatímco karvinský brankář Petr Bolek skočil na opačnou stranu. „Když jsme spolu byli na pokoji a došla řeč na penalty, taky mi Regi říkal, že zatím proměnil všechny. Na tréninku je moc nenacvičujeme, takže ho ještě neumím úplně odhadnout. Budu si ho muset vzít na nějakou soutěž. Uvidíme, jak to dopadne. Pak dám vědět,“ okomentoval Nguyen parťákovu dovednost.

Ve FORTUNA:LIZE kopal zatím Cicilia jedinkrát. V minulém ročníku zvýšil v závěru proti Příbrami na 5:1. Není to tak, že by měl urostlý útočník nadrilovaný jeden druh exekuce. Nikdy nevíte, kam a jak vystřelí. Vlastně se na něj nedá vůbec připravit. Brankáři soupeře kvůli němu nemusí trávit čas u videa. Je to zbytečné. „Nemám žádné oblíbené místo,“ potvrzuje. „Rozhoduju se v daný moment, i podle postavení brankáře. Podívám se kde stojí a zvolím řešení.“

Tak kdo ho vychytá jako první? „Pro gólmany je to velká výzva,“ uznává s úsměvem Cicilia. Zatím má nad všemi jasně navrch. Štěstí pro brankáře, že Slovácko v ligové sezoně dosud žádný pokutový kop nezahrávalo. „Taky Venca Jurečka je spolehlivý střelec. Vyloženě kouká na gólmana,“ ukázal Nguyen na dalšího specialistu ve Svědíkově kádru. „Jiní se zase na brankáře vůbec nedívají. Uklidí to na jedno místo a stejně to chytit nejde. Každý má svou taktiku,“ dodal k tématu.