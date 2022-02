Pohárový střelec Prekop: Triumf máme v hlavě. Jak Hradci pomohl trenér?

Je nejlepším střelcem tohoto ročníku MOL Cupu, skóroval už šestkrát. Křídelník Hradce Králové Erik Prekop potvrdil postavení i ve čtvrtfinále proti Bohemians. V nastaveném čase druhé půle vyrovnal na 1:1 ,Votroci poté rozhodli o výhře 2:1 v prodloužení. V semifinále fotbalového poháru se ligový nováček poměří na svém stadionu se Slováckem, hrát by se mělo 2. března.

Je to největší gól ve vaší kariéře?

„Za působení v Hradci je to jeden z mých nejdůležitějších. Podařilo se mi ho vstřelit v posledních vteřinách. Dostat se do semifinále českého poháru se nepovede každý den. Takže ano, můžu říct, že byl nejdůležitější.“

Byl to těžký duel?

„Zápas se odvíjel, jak jsme čekali, věděli jsme, že to nebude jednoduchý soupeř. Chtěli jsme se tlačit dopředu, to se nám nedařilo, místo toho jsme inkasovali.“

Co bylo třeba změnit?

„Věděli jsme, že musíme být klidnější na balonu a začít si víc věřit. Proto udělal trenér o poločase změny, rozhodl se posílit střed hřiště a pravý kraj.“

O poločase přišli Jakub Rada s Janem Mejdrem.

„Ovlivnilo to zápas. Začali jsme mít míč na kopačkách, moc jsme je nepouštěli do šancí. Kontrolovali jsme hru, což nás odměnilo vyrovnávacím gólem v posledních sekundách.“

Můžete popsat, co se ve vápně Bohemky stalo?

„Byl to trochu smolný okamžik pro brankáře Valeše. Šel tam centr z pravé strany, on si pro něj došel, ale pod ním byl stoper. Jak brankář dopadal, míč držel v ruce, tak spoluhráči brnkl o hlavu a balon mu vypadl přesně tam, kde jsem stál. Já jsem jen zavřel oči…“

Do prodloužení jste si věřili?

„Věděli jsme, že máme silný mančaft, že to dokážeme zlomit. Dan Vašulín si pak míč krásně našel po centru a rozhodl.“

Myslíte už na celkový triumf v poháru?

„Každý to má někde vzadu v hlavě. Čtvrtfinále proti sobě hráli největší rivalové Sparta se Slavií, já věřím, že se všechno děje z nějakého důvodu. Ale ještě tam pár krůčku je, úplně bych se k tomu nevázal. Teď máme v lize Pardubice, chceme tři body, to je pro nás velice důležité.“

Vyhráli jste poprvé od 28. listopadu, kdy jste v lize zdolali Karvinou. Bylo to dlouhé?

„Trošku delší. (usmívá se) Ale s tím musí každý hráč počítat. To se prostě občas stane.“