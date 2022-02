Smolař Valeš po vyřazení „klokanů“: Chyboval jsem, blbá náhoda

Chápete, co se stalo? Dlouho jste vedli a zdálo se, že míříte za postupem.

„První poločas byl od nás slušný. Dali jsme gól na 1:0 a půl hodiny jsme byli lepší, až poté měl Hradec trochu opticky navrch, ale myslím, že jen v poli. Ve druhé půli jsme hned po pěti minutách trefili břevno, to byla velká škoda.“

A pak?

„Myslím, že jsme to měli zhruba pod kontrolou, ale čím víc se blížil konec, Hradec získával převahu. Riskoval, neměl co ztratit. A vyústilo to gólem na 1:1 v 95. minutě.“

Už víte, co bylo špatně?

„Chci se na to nejdřív podívat. Ale živě si to pamatuju, na centr jsem si věřil. Zařval jsem si, Jirka Bederka skákal přede mnou. Bohužel jsem dopadl, takže jsme se dostali do souboje. Nechytil jsem míč čistě a neudržel ho, k naší smůle se pak hned dostal k soupeři. Gól a prodloužení.“

Měl jste vztek?

„Je to hodně hořké. Jsem dost naštvaný, blbá náhoda.“

Berete to jako svoji chybu?

„Když dostanete v 95. minutě takový gól, těžko z toho můžete gólmana vyškrtnout. Takže to chyba bohužel je.“