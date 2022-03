Slovácko v poháru rozbité i naštvané: Jurečkovi reprezentaci přejeme, ale...

Vladislav Levin se měl vrátit do Ruska, nakonec válí v dresu Slovácka • ČTK

Vladislav Levin se měl vrátit do Ruska, nakonec válí v dresu Slovácka • ČTK

Vladislav Levin se měl vrátit do Ruska, nakonec válí v dresu Slovácka • ČTK

Jasně, Vencovi nároďák přejeme. Ale…Nečekané povolání Václava Jurečky do reprezentace pro barážový duel ve Švédsku nabouralo plány Slovácka pro jeden z vrcholů jara, dnešní semifinále MOL Cupu (od 16.50 hodin na ČT3) proti Hradci Králové v Mladé Boleslavi. Rozbitý kádr dostal další ránu. „Ve středu na tréninku nám chybělo deset hráčů,“ řekl deníku Sportu kouč Martin Svědík. „Chtěli jsme zápas přeložit, ale soupeř nám bohužel nevyhověl,“ dodal zklamaně.

Sedmadvacetiletý Václav Jurečka se stal dodatečnou součástí českého výběru pro baráž o MS. Předem bylo jasné, že se s ním do užší rotace nepočítá, proto Slovácko jeho odjezd na sever Evropy trápil. „Venca nám bude chybět,“ vzhlížel trenér Martin Svědík k semifinále domácího poháru, v němž mu bude chybět několik dalších důležitých borců.

Minule na Bohemians absentovali brankářská jednička Filip Nguyen, dále Holzer, Kohút, Kadlec , Petržela, Cicilia…Prostě více než půlka základní sestavy. Za necelý týden se toho moc nezměnilo. Někteří se vrátili do tréninku, ale po nemoci nejsou zcela fit. Jiní je na marodce vystřídali. Do poslední chvíle se bude čekat, kdo bude připraven do hry a na jakou část utkání. Semifinále určitě vynechá zraněný Nguyen, jehož znovu nahradí Tomáš Fryšták.

Do Mladé Boleslavi ve čtvrtek nevyrazil ani útočník Filip Vecheta, jenž je s reprezentačním výběrem U-19. „Hrají kvalifikaci, s tím nešlo nic dělat,“ chápal Svědík. Jurečkův povolávák k áčku už tak samozřejmý nebyl, neboť Slovácko se na pohár upíná a najednou přišlo rozkazem z vyšších míst o nejlepšího střelce. Dodatečná nominace pracovitého forvarda, který v poslední době nastupuje v klubu na křídle, vzbudila v Uherském Hradišti údiv. „Vůbec jsme s tím nepočítali, neměli jsme ani žádné náznaky,“ přiznal kouč čtvrtého celku FORTUNA:LIGY.

Slovácko - Boleslav: Chyba Ewertona! Jurečka si poradil se Sladkým a mířil přesně 1:1

Odvázaný z Jurečkova odletu rozhodně není. To z něj cítíte. Navenek ovšem zachovává dekorum a nadhled. „Je to reprezentace, Vencovi to přejeme. Jinak se nad tím nezamýšlíme,“ pronesl vzorně Svědík.

Slovácko mělo zájem už jednou přeložený zápas přesunout na pozdější termín. Mělo představu o některé středě do poloviny dubna. „Ale s tím musí souhlasit soupeř. Hradec nám bohužel nevyhověl, nedá se nic dělat,“ pokrčil rameny. „Uvidíme, jakou sestavu se nám podaří slepit. Když jdete hrát týden po covidu s příznaky, není to pro tělo ideální. Ale budeme bojovat.“

Neochota druhé strany k odkladu samozřejmě poslouží rozsekanému mužstvu jako skvělá motivace. V kabině už nebude potřeba nic speciálního říkat. Každý uschopněný borec bude mít v sobě touhu Hradec porazit a zahrát si velké květnové finále proti Spartě. Doma, před vyprodaným stadionem, s atraktivním protivníkem. „Je pro nás výzva získat nějakou trofej. Kabina je odhodlaná udělat pro to maximum,“ ujistil trenér, jehož soubor drží po rozpačitém vstupu do jara sérii pěti neprohraných utkání v řadě.

Zvedly se i výkony, byť každý týden se sestava lepí. Tento týden je v tomto směru nejkritičtější. A to ještě nemohl odjet s mládežnickou reprezentací nakažený Pavel Juroška. „Určitě bych nesouhlasil, že jsme v tomto stavu favority,“ oponoval Svědík názorům veřejnosti. „Hradec se nesmí podceňovat, je to výborný soupeř. Dobře organizovaný a kór na těchto terénech nebezpečný. V lize dvakrát po sobě vyhrál, trenér Koubek umí mužstvo připravit a chce vyhrát každý zápas. Tak jako my. Ale doufám, že nám v Boleslavi pomůžou naši fanoušci a budeme tam jako doma.“