Tecl: Oproti derby balzám na duši. Bořilův trest? Čekali jsme to 50 na 50

Duel Kroměříže se Slavií sledoval zaplněný stadion, lidé si našli místo, kde to jen šlo • ČTK / Glück Dalibor

Do Kroměříže dorazila i početná skupina fanoušků Slavie • ČTK / Glück Dalibor

Udělali jste tímhle tlustou čáru za derby?

„Myslím si, že jo. Je třeba se poučit z toho, co se stalo dobře, co špatně. A už to neopakovat.“

Kapitánskou pásku jste převzal po Janu Bořilovi, který dostal trest na čtyři soutěžní utkání. Co na to říkáte?

„Co na to říct... Všichni jsme počítali s tím, že to rozdají fifty-fifty, což se nestalo. Bohužel.“

Začátek duelu vypadal vlažně, ale jinak jste působili, že nepodceníte ani centimetr.

„Tím, že jsme dostali šanci my, kteří jsme třeba dlouho nehráli, jsme měli velkou motivaci ukázat se. I v takovém zápase je to boj o místa v základní sestavě nebo na lavičce, takže určitě nejde mluvit o nějakém podcenění nebo o tom, že by někdo něco vypustil.“

Vy bojujete taky. Jak jste si zahrál po delší době za áčko?

„Musím říct, že to bylo náročné. Byl jsem dlouho mimo, nejdřív jsem měl problém se stehnem, pak jsem si za béčko na Admiře zase udělal lýtko. Blbě se to spojilo, trvalo to dlouho. Teď trénuju necelé dva týdny. Měl jsem toho plné kecky, abych řekl pravdu.“

Nakonec z pozice podhrotové desítky berete asistenci na gól Mojmíra Chytila, takže asi fajn osobní pocit...

„Ale jo, zahrál jsem si. Jsem samozřejmě rád. Fotbal dělá člověk pro to, aby měl radost a hrál zápasy.“

Co dál? Jaká je vaše role v áčku v této sezoně?

„Asi je to jenom o tom, jak budu vypadat na hřišti. Když si zasloužím, abych hrál, hrát budu. Když ne, tak ne.“