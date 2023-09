Dýmovnice? Ne, to je klobása na grilu! Slavia bavila Kroměříž, spravila si chuť

Den, kdy vyhraje Slavia. Takový podtext měl duel 3. kola MOL Cupu mezi tou kroměřížskou a pražskou. Realita přátelskému duchu odpovídala, v nádherném odpoledni na Hané nakonec vyhrály obě Slavie. Favorit výsledkem 2:0, druholigista vším okolo. Třeba rekordní návštěvou 4197 diváků, která překonala i třináct let staré pohárové semifinále proti Mladé Boleslavi. „Nálada po derby nebyla příjemná, to říkám upřímně, ale hodili jsme to za hlavu. Děkujeme místním lidem, jak se k nám chovali. Vážíme si toho,“ uvedl spokojeně Trpišovského asistent Jaroslav Köstl.

„Prosíme fanoušky v sektoru hostí, aby nezapalovali dýmovnice,“ znělo od hlasatele v reproduktorech na zaplněném kroměřížském stadionu zhruba po čtvrthodině utkání.

„Tak ne, omlouváme se, to jsou přepálené klobásy,“ opravil se o chvíli později stejný člověk. Publikum včetně obou střídaček se smálo, ale spíkr to neříkal kvůli obavám z delegáta. Fakt šlo o dým z grilu.

Za zmínku stojí i moderátorovo vyhlašování výherců losovací soutěže přímo během hry. Jako by přijela pouť. Šťastlivci si ale domů odnášeli podepsanou kšiltovku Jindřicha Trpišovského či dres soupeře, rovněž se signaturami.

V takovém duchu se nesl středeční duel mezi druholigovými Hanáky a Slavií. Lístky až za 400 korun? Čas výkopu čtvrtá odpolední? Žádný problém, i tak dorazilo více než čtyři tisíce lidí, kteří vlastně fandili oběma mančaftům. Vždyť hrály Slavie...

„Krásná atmosféra, ligová návštěva,“ pochvaloval si asistent vítězného mužstva Jaroslav Köstl.

Koučink byl tentokrát hlavně na něm, hlavní trenér Trpišovský směrem k hráčům občas prohodil jen detailní poznatky. Vedle nich chyběl potrestaný vedoucí mužstva Pavel Řehák, který na stadionu byl, ale musel si sednout úplně mimo tým. Mimochodem, například sportovní ředitel Jiří Bílek si našel VIP místo na střeše útulného stadionku. Nevadilo mu ani velmi ostré slunce.

Prostě pohoda. Po nedělním derby až extrémní. „Už bych se o něm nechtěl bavit, napsalo se až až,“ omluvil se Köstl, než dostal dotaz na chybějícího kapitána Jana Bořila. „Vyhodnotili jsme si to jako fakt. Disciplinární komise rozhodla, Slavia se odvolala, to je v tuto chvíli celé,“ doplnil.

Byla to jediná chvíle, kdy mu zmizel úsměv z tváře. Jinak si užíval větší prostor, kulisu i zápas pod kontrolou. Celý realizák musela potěšit například stoperská dvojice Tomáš Vlček, Taras Kačaraba.

„To byl Tarkaball!“ nechal se na lavičce oslavně unést Köstl, když Ukrajinec rozdával přesné pasy. Jeden z nich mířil na Matěje Juráska, který si s nabídnutou šancí poradil výtečně. Mač rozhodl.

„On má dva druhy kopů při přihrávkách na delší vzdálenost. Tohle byl jeden z nich,“ vysvětloval.

Skvělý byl na netradiční pozici defenzivní šestky Lukáš Masopust, raketovým tempem stoupá forma Nigerijce Ogungbayie, kterému nikdo neřekne jinak než Bolu nebo Bolek.

„Naprosto souhlasím. Vypadá dobře i v tréninku, kde na rozdíl od dneška trefuje úchvatné obstřely. Věříme, že to přijde, potenciál má obrovský,“ chválil Köstl.

Devatenáctiletému klenotu několikrát zatleskal i Trpišovský. Za včasné přepnutí, důraz v souboji, první myšlenku směrem vpřed, nebojácnost v soubojích jeden na jednoho...

„Všichni mají obrovskou kvalitu,“ uznal kapitán domácích Tomáš Matoušek. „Myslel jsem si, že můj největší zápas byl ten proti Mladé Boleslavi před třinácti lety. Ale tohle to překonalo. Už mám nějaký věk, jsem rád, že jsem si mohl zahrát,“ děkoval losu.

Nad vtípkem, že Kroměříž prohrála s SKS stejným rozdílem jako před týdnem Servette Ženeva, se pousmál. Zkušený borec věděl, že je to o psychice. „Pro ně to musí být strašně těžké. Před týdnem hráli Evropskou ligu, o víkendu derby a my. V hlavách to není jednoduché.“

Mimochodem, ani pro Matouška to nebylo jednoduché. Jakožto policista šel na utkání, které bylo vrcholem jeho kariéry, po dvou nočních službách. A jen co duel skončil, vyrazil na třetí... „Doufám, že bude ve městě klid a kluci mě nechají trochu odpočinout,“ pobavil novináře.

Když přidal pojistku Mojmír Chytil po Teclově obloučku, bylo rozhodnuto. Byť musel ještě gólman Ondřej Kolář následně na břevno vytahovat Cupákovu hlavičku po laxně bráněném rohu, šlo o ojedinělou příležitost.

„To byla škoda, lidi by si gól zasloužili,“ mrzelo kroměřížského kouče Bronislava Červenku. „Musím se přiznat, že jsem stejně ale celou dobu už myslel na sobotní Vlašim. To je pro nás klíčový zápas, takže jsme museli přemýšlet, koho vystřídat, komu trochu ulevit,“ dodal upřímně.

Podobně to určitě měli hosté, kteří však naopak nechali ždímat celou jedenáctku takřka celou dobu. V neděli v Teplicích tak dostanou pravděpodobně šanci zase jiní. Tedy kromě Bořila.