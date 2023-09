MOL Cup: Slavia, Baník a Sparta slaví, trefil se Ševčík. Tři ligové týmy končí

Obhájce trofeje Slavia vstoupila do pohárové sezony vítězstvím 2:0 na půdě Kroměříže, finalista minulého ročníku Sparta vyhrála 1:0 na stadionu dalšího druholigového celku Líšně. Jablonec až v penaltovém rozstřelu přemohl Domažlice a Ostrava gólem v sedmé minutě nastavení vydřela vítězství 2:1 na půdě jiného třetiligového mužstva Záp. Hradec Králové vyhrál 1:0 na stadionu druholigové Jihlavy. Z MOL Cupu už vypadly čtyři celky z nejvyšší soutěže, vedle Pardubic, Slovácka a Teplic neuspěl ani prvoligový nováček z Karviné, který podlehl už ve 2. kole Uničovu.

Před rokem Pardubičtí podlehli ve Velvarech 0:1 ještě o kolo dříve v tehdejší soutěžní premiéře trenéra Radoslava Kováče na lavičce Východočechů. Třetiligový tým dělal favoritovi velké problémy i tentokrát. Pardubické sice poslal v 74. minutě do vedení Sychra, ale v první minutě nastavení si vynutil prodloužení střídající Jakab. V penaltovém rozstřelu měli pevnější nervy domácí - Východočeši neproměnili hned tři pokutové kopy. V sedmé sérii rozhodl Havránek.

„Zápas jsme nezvládli, vypadli jsme ve Velvarech podruhé po sobě. Vyřazení přišlo po penaltovém rozstřelu, ale my jsme do něj zápas vůbec neměli nechat dojít. Nechali jsme si dát gól v 91. minutě, kdy jsme se situaci snažili řešit konstruktivně místo toho, abychom míč uklidili do bezpečí. Znovu se projevila naše nezkušenost,“ citoval klubový web Kováče. „Je to nepříjemné, ale je dobré, že v neděli můžeme dnešní zaváhání odčinit a vyhrát derby,“ připomněl ligový souboj s Hradcem Králové.

Slovácko proti Dukle nasadilo poměrně silnou sestavu, ani v ní ale na druhý tým druhé ligy nestačilo. Skóre se v přestřelce přelévalo z jedné strany na druhou, až v třetí minutě prostřelil Heču střídající Douděra. Pátý celek prvoligové tabulky na pohárový triumf z předminulé sezony nenaváže.

Tepličtí proti Vyškovu nebyli favoritem a od 37. minuty prohrávali po brance Vintra. Ještě více hostům zkomplikoval průběh Krsmanovič, který se v úvodu druhého dějství nechal vyloučit. Severočeši i v oslabení měli několik šancí na vyrovnání, ale aktuální lídr druhé ligy už postup udržel.

„Nezvládli jsme hlavně první poločas, kdy jsme byli hodně pasivní. I proto jsem střídal ještě do přestávky, a kdyby to šlo, vystřídal bych šest hráčů. O co jde, pochopili naši hráči až po vyloučení a oslabení. Ale i tak doba hájení pro některé už skončila. Domácí vyhráli naprosto zaslouženě,“ řekl novinářům teplický trenér Zdenko Frťala.

Slavia po remíze 1:1 v nedělním ligovém derby se Spartou kompletně prostřídala základní sestavu a nasadila řadu náhradníků. Skóre otevřel v 35. minutě z úhlu Jurásek a pojistku přidal v 56. minutě po individuální akci Chytil. Zápas byl speciální tím, že kroměřížský nováček druhé ligy má ve svém názvu Hanáckou Slavii a navíc používá červenobílé logo s hvězdou a sešívané dresy.

Utkání sledovaly více než čtyři tisícovky diváků. „Jsme rádi, že se utkání povedlo výsledkově a z větší části i herně. Hrálo se v krásné atmosféře a navíc před návštěvou, za níž by se nemusely stydět ani ligové týmy. Těší mě, že domácí chtěli hrát, i jejich výkon přispěl k úrovni utkání,“ citoval slávistický web asistenta trenéra Jaroslava Köstla.

Také Sparta po derby v Edenu a před víkendovým šlágrem s Plzní kompletně obměnila základní sestavu. Brněnská Líšeň byla dlouho vyrovnaným soupeřem a měla blízko k vedení, když Polášek před přestávkou trefil břevno. Tři minuty po změně stran rozhodl ranou pod horní tyč Ševčík, jenž si připsal první gól ve sparťanském dresu.

„Byl to typický pohárový zápas. Přiznám se, že výkon nebyl takový, jaký jsme si představovali. Na druhou stranu nakonec odjíždíme s postupem, což byl ten hlavní cíl,“ citoval klubový web dánského trenéra Sparty Briana Priskeho. „Jsem rád, že mi to tam padlo hned v prvním zápase v základu a ještě k tomu v Brně,“ uvedl Ševčík, který zamířil do Sparty ze Zbrojovky.

Jablonec v lize jako jediný ještě nezvítězil a trápení si přenesl i do poháru. V Domažlicích od 34. minuty prohrával poté, co domácí Dvořák po střele do tyče dorazil míč do sítě. Severočechům pak nahrálo vyloučení Pavlíka, srovnat dokázal až v 84. minutě střídající Náprstek svou první brankou v jabloneckém A-týmu. Navzdory přesilovce už favorit ze hry gól nedal a uspěl až v penaltovém rozstřelu. Všech pět jabloneckých exekutorů se trefilo, vítěznou branku si připsal Drchal.

„Máme postup, ale bylo to s velkými problémy. Rozhodla důležitá branka na 1:1 a naše trpělivost při penaltách. Měli jsme se ale prosadit už v prodloužení. Neprosadit se proti třetiligovému týmu navíc v jeho oslabení, to je prostě problém,“ uvedl jablonecký trenér Radoslav Látal.

Ostrava až v závěru nastavení zlomila odpor Záp. Lídr třetí ligy favoritovi z nejvyšší soutěže dokázal dát po vyloučení Dubna z 55. minuty gól i v oslabení a srovnal na 1:1, v sedmé minutě nastavení ale po závaru rozhodl Frydrych. Zápy inkasovaly první góly v sezoně, v předchozích 10 soutěžních duelech udržely čisté konto.

Hradec i ve druhém utkání po návratu trenéra Václava Kotala na lavičku udržel čisté konto a zvítězil 1:0. O výhře v Jihlavě rozhodl v 72. minutě z úhlu do odkryté branky svým premiérovým gólem za „Votroky“ Hais.

Už v úterý si postup do osmifinále zajistily Liberec a Mladá Boleslav. Zbylých pět zápasů 3. kola se dohraje v říjnu během reprezentační přestávky.

Až ve 3. kole vstupují do MOL Cupu účastníci letošní kvalifikace evropských pohárů Sparta, Slavia, Plzeň a Bohemians 1905 a Liberec, který v minulé sezoně vyhrál v lize nadstavbovou skupinu o umístění. Los 3. kola se musel opakovat kvůli tomu, že se druholigová Zbrojovka chybně ocitla mezi nenasazenými týmy. Brněnský tým dnes z poháru vypadl, bez řady nemocných opor prohrál 2:3 v Opavě.

MOL Cup - 3. kolo:

Líšeň - Sparta Praha 0:1 (0:0)

Branka: 48. Ševčík. Rozhodčí: Petřík.

Sestava Sparty: Vorel - Vitík (79. Horák), Gomez, Vydra - Mejdr (46. Ryneš), Vydra, Pavelka (90.+1 Sörensen), Pešek - Karabec, Ševčík (63. Schánělec) - Sejk (79. Olatunji). Trenér: Priske.

Kroměříž - Slavia Praha 0:2 (0:1)

Branky: 35. Jurásek, 56. Chytil. Rozhodčí: Rouček.

Sestava Slavie: Kolář - Tomič (89. Douděra), Vlček, Kačaraba, Dumitrescu - Masopust (89. Schranz), Tecl (81. Tijani), Wallem - Jurásek (89. Koffi), Ogungbayi - Chytil (59. Van Buren). Trenér: Trpišovský.

Zápy - Baník Ostrava 1:2 (0:1)

Branky: 65. Woitek - 39. Madleňák, 90.+7 Frydrych. Rozhodčí: Pechanec. ČK: 55. Duben (Zápy).

Sestava Ostravy: Markovič - Blažek, Frydrych, Lischka - Juroška, Kaloč (74. Buchta), Rigo (62. Boula), Madleňák - Fadairo (62. Ewerton), Šín - Almási (19. Kubala). Trenér: Hapal.

Vyškov - FK Teplice 1:0 (1:0)

Branka: 37. Vintr. Rozhodčí: Machálek. ČK: 50. Krsmanovič (Teplice).

Sestava Teplic: Mucha - Cykalo (40. Knapík), Chaloupek, Mičevič - Hora (40. Radosta), Dramé, Křišťan (62. Havelka), Krsmanovič - Beránek - Gning (55. Jásir), Fila (62. Vachoušek). Trenér: Frťala.

Velvary - FK Pardubice 1:1 po prodl. (1:1, 0:0), na pen. 5:4

Branky: 90.+1 Jakab - 74. Sychra. Rozhodčí: Vokoun.

Sestava Pardubic: Šmíd - Surzyn, Halinský (26. Kukučka), Donát, Tischler - Vacek (74. Darmovzal) - Sychra, Hlavatý (46. Daněk), Míšek (46. Mukwelle), Pikul (91. Matoušek) - Černý (46. Krobot). Trenér: Kováč.

Domažlice - FK Jablonec 1:1 po prodl. (1:1, 1:0), na pen. 4:5

Branky: 34. Dvořák - 84. Náprstek. Rozhodující penaltu proměnil: Drchal. Rozhodčí: Rouček. ČK: 67. Pavlík (Domažlice).

Sestava Jablonce: Fendrich - Slávik (46. Alégué), Štěpánek, Tekijaški, D. Souček (29. Nykrín) - Schön (46. Chramosta), Hübschman (71. Náprstek), Houska, Čanturišvili - Krulich (63. Jovovič), Drchal. Trenér: Látal.

1. FC Slovácko - Dukla Praha 3:4 (2:1)

Branky: 43. Juroška, 45.+1 Sinjavskij, 79. Srubek - 4. Buchvaldek, 56. Škoda, 73. Kozel, 90.+3 Douděra. Rozhodčí: Kotala.

Sestava Slovácka: Heča - Reinberk (74. Kalabiška), Daníček, Srubek, Holzer - Havlík, Trávník - Sinjavskij, Kim Sung-pin (74. Vecheta), Juroška (78. Petržela) - Cicilia. Trenér: Svědík.

Jihlava - FC Hradec Králové 0:1 (0:0)

Branka: 72. Hais. Rozhodčí: Všetečka.

Sestava Hradce: Zadražil - Čech, Hlaváč (72. Klíma), Ševčík - Harazim, Kučera (72. Dancák), Pudhorocký (46. Kodeš), Rada (86. Čihák), Horák - Hais (79. Vašulín), Juliš. Trenér: Kotal.

Opava - Brno 3:2 (3:1).