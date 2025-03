Kroměříž trápila Olomouc. Trávník byl až moc pokropený, vtipkoval její kouč

Tomu se říká vypadnout s grácií a nadhledem. Trenér Kroměříže Jan Podolák, smutný, leč oprávněně hrdý na své mužstvo, dorazil na tiskovou konferenci a prohlásil: „Abych hned na začátek trochu odlehčil atmosféru: trávník byl tentokrát pokropený až moc...“

S úsměvem připomněl „kauzu“ suchého terénu ze soboty a pak hodnotil účast své Slavie v tomto ročníku MOL Cupu. Samozřejmě musel být spokojený. Pro připomenutí: Hanáci na podzim doma vyřadili Karvinou (1:0) i Slovácko (3:1) a v Olomouci byli pár sekund od prodloužení. Zaujali nebojácným kombinačním fotbalem, organizací hry i efektivitou. Když domácí stoper Michal Leibl zahrál hlavou nepřesnou malou domů, David Moučka toho hned využil a poslal hosty do vedení.

„Jsem trošku naštvaný, že jsme nepostoupili. Ale jsme amatérský klub. Fotbal je o detailech a Sigma svůj detail v nastavení na rozdíl od nás využila. Postoupil tým, který postoupit měl. Musíme si uvědomit, jakou cenu má Kliment a jakou cenu má hráč, který ho bránil. Nezvládá to většina ligových týmů,“ připomněl. „Naši kluci jsou po práci od čtyř hodin odpoledne do osmi na stadionu. Vesměs mají proces jako profíci, jen náročnější. Rodiny je nevidí, jsou neuvěřitelní,“ chválil Podolák.

A nebyl sám, kdo skládal komplimenty. „Skvělý protivník s velkou kvalitou. Myslím, že dokráčí do druhé ligy. Kroměříž má kvalitu, je kousavá, hraje kombinačně. Nepostupovala až sem náhodou,“ komentoval soupeře kouč favorita Tomáš Janotka.

Pohár je velké téma

Po parádním zápase proti Spartě, byť s krutým koncem, na vyprodaném Andrově stadionu ho čekal tvrdý náraz do pohárové reality. Na tribuny si našlo cestu jen 1527 diváků, čili o zhruba jedenáct tisíc méně než v sobotu. Část jich ukrojil nedaleký hokejový zápas Mory s Plzní (2:5), část televizní přenos, část dlouhodobý nezájem. Škoda, pro Janotku a spol. je účast ve čtvrtfinále dalším dílkem do už tak povedené sezony s řadou odchovanců v sestavě.

„Pohár je pro nás velké téma. Chceme se dostat co nejdál, pokud možno ho vyhrát,“ prohlásil jeden z nich Filip Slavíček. Ofenzivní pravý bek, jenž má velkou konkurenci v reprezentantovi do 21 let Matěji Hadašovi a Slovákovi Juraji Chvátalovi, se blýskl vyrovnávací trefou (první soutěžní za áčko) po Zorvanově asistenci. „Filipa bych vyzdvihl asi ze všech nejvíc. Byl cítit, pravá strana byla zejména v prvním poločase aktivnější než levá,“ líbilo se trenérovi.

Co ho naopak nepotěšilo, byla komplikace v podobě inkasované branky, nekvalitní dohrávání akcí po ziscích míče, nedostatečná náběhová aktivita a fakt, že vyrovnaný průběh zápasu nedovolil odpočinout Filipu Zorvanovi s Jakubem Pokorným. „Museli“ odehrát kompletní minutáž.

„Splnili jsme cíl v podobě postupu bez prodloužení,“ přikývl Janotka. „Na druhou stranu nebylo moc se na co šetřit. Tohle je pro nás první anglický týden na jaře, blíží se reprezentační pauza a jsme trénovaní. Spíš jsem to myslel tak, že s dalšími třiceti minutami v zimě by se zvyšovalo riziko zranění,“ upřesnil.

Osmifinále MOL Cupu:

Sigma Olomouc - Kroměříž 2:1 (1:1)

Branky: 39. Slavíček, 90.+4 Kliment - 33. Moucha. Rozhodčí: Zaoral - Antoníček, Lakomý

Sestava Olomouce: Stoppen - Slavíček, Pokorný, Elbel, Leibl - Syllla (46. Dele), Spáčil (85. Langer) - Sýkora (66. Mikulenka), Zorvan (85. Navrátil), Amasi - Muritala (66. Kliment). Trenér: Janotka

Sestava Kroměříže: Slezák - Sirotek, Zavadil, Gábriš, Jeleček - Kříž, Holík, Cupák - Dočkal (65. Jambor), Holek (80. Koryčan), Moučka. Trenér: Podolák