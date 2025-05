Další problém pro Spartu: na sítích koluje fotka fanoušků, zvednuté pravice a bílé kápě

První spojení s nechvalně proslulou skupinou se na Spartě objevila před necelým měsícem. Letenští během domácího pohárového utkání s Plzní (0:1) vyvěsili na balkonu tribuny za bránou transparent s třemi písmeny K.K.K. Klub to odsoudil, incidentem se zabýval.

Po středečním finále má další problém. Na ostudné fotografii stojí v centru Olomouce dohromady jedenáct fanoušků na hlavě s bílými kápěmi. Někteří drží pivo, ale dva z nich prokazatelně vztyčují pravou ruku.

Letenští cestovali do Olomouce speciálním vlakovým spojem a beznadějně naplnili Severní tribunu („mušle“). Ještě před utkáním vytasili transparent s nápisem: „Přijeli jsme si vzít to, co nám patří.“ To se nakonec po prohře 1:3 nepovedlo, stejně jako zanechat pozitivní dojem.

„Nemyslím si, že sparťané vytvořili na stadionu bouřlivou atmosféru, ani jsem je moc neslyšel. Cítil jsem spíš od našich fanoušků, jak byli hnacím motorem pro naše kluky,“ řekl trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Sparťanští hráči se po závěrečném hvizdu přesunuli pod letenský kotel a vyslechli si ostrá slova. Stadionem zněl pokřik: „Dresy dolů!“ Což neustále dokola opakovali.

Na první pohled emotivní momenty okomentoval Martin Vitík, dohrávající kapitán týmu, na tiskové konferenci: „Vyjádřili nespokojenost, na což mají právo. Musíme to určitě vzít a chápat. Oni nás podporují, přijeli sem v hojném počtu. A my jsme předvedli tohle. Vyslechli jsme si kritiku. Chtěli, abychom si sundali dresy. Ale já si dres svého klubu nesundám!“

Chování fanoušků se ještě bude řešit, na síti X už na situaci reagovala policie.