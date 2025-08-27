MOL Cup ONLINE: Boleslav drtí Rokycany, vede i Liberec, v akci rivalové z Brna
Fotbalový MOL Cup nabízí ve středu opravdu nabitý program. O postup do dalšího kola domácího poháru hraje rovnou sedm týmů z nejvyšší soutěže. Liberecký Slovan se představuje v Brandýse nad Labem. Bohemians nastupují do zápasu v Hostouni. Mladou Boleslav na svém hřišti hostí senzace sociálních sítí z Rokycan. Startují rovněž Karviná, Slovácko, pražská Dukla, Zlín i druholigoví brněnští rivalové Zbrojovka a Artis. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.