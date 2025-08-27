MOL Cup ONLINE: Boleslav drtí Rokycany, vede i Liberec, v akci rivalové z Brna

Předplatné

Zbrojovka v utkání MOL Cupu na hřišti Bohunic
Zbrojovka v utkání MOL Cupu na hřišti BohunicZdroj: X / FC Zbrojovka Brno
Fotbalisté Liberce se radují z gólu
Zbědovaní fotbalisté Mladá Boleslavi vstřebávají výprask 0:5 od Plzně
Zbrojovka porazila Chrudim 1:0
Zadumaný trenér Slovanu Radoslav Kováč
16
Fotbalový MOL Cup nabízí ve středu opravdu nabitý program. O postup do dalšího kola domácího poháru hraje rovnou sedm týmů z nejvyšší soutěže. Liberecký Slovan se představuje v Brandýse nad Labem. Bohemians nastupují do zápasu v Hostouni. Mladou Boleslav na svém hřišti hostí senzace sociálních sítí z Rokycan. Startují rovněž Karviná, Slovácko, pražská Dukla, Zlín i druholigoví brněnští rivalové Zbrojovka a Artis. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

MOL Cup 2025/2026

LIVE 2. poločas
21Tipsport5.454.561.4Detail
LIVE 2. poločas
01Tipsport358,51,06Detail
LIVE 2. poločas
03Tipsport13.58.021.13Detail
LIVE 2. poločas
11Tipsport2.513.642.3Detail
LIVE 2. poločas
10Tipsport2.353.212.7Detail
LIVE 2. poločas
00Tipsport6,22,61,8Detail
LIVE 2. poločas
01Tipsport2571,12Detail
LIVE 2. poločas
20Tipsport2.633.442.29Detail
LIVE 2. poločas
03Tipsport5002501,02Detail
LIVE 2. poločas
12Tipsport145,81,2Detail
LIVE 2. poločas
00Tipsport6.054.711.35Detail
LIVE 2. poločas
10Tipsport3.23.342Detail
LIVE 2. poločas
02Tipsport3116.41.03Detail
LIVE 2. poločas
01Tipsport54.371.45Detail
LIVE 2. poločas
05Tipsport2006001,01Detail
LIVE 2. poločas
14Tipsport2003001,01Detail
LIVE 2. poločas
03Tipsport5.54.51.4Detail
LIVE 1. poločas
02Tipsport120251,01Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport3.43.771.81Detail

