MOL Cup: Pardubice odvrátily blamáž. Kladno stahovalo Dynamo, postupy Teplic i Jablonce
Trojice celků z Chance Ligy v úterý úspěšně vstoupila do nového ročníku MOL Cupu. Teplice svůj duel ve Velvarech zvládly s přehledem (2:0). Jablonci se dařilo ještě více, v Praze na Admiře vyhrál 3:0. To Pardubice musely otáčet. Proti České Lípě ale nakonec blamáž nedopustily a slaví postup po výhře 2:1. Ambiciózní třetiligové Kladno potrápilo České Budějovice. Dynamo sice vedlo už o tři branky, soupeř se ale dotahoval a druholigistu pustil do dalšího kola až po výsledku 3:2.
Severočeši si v poháru částečně spravili náladu po třech ligových porážkách za sebou. S přehledem dokráčeli k postupu, i když udělali hned osm změn v základní sestavě oproti poslednímu utkání. Ve 27. minutě zúročil teplickou převahu střelou na zadní tyč Radosta a ještě před pauzou zvýšil z hranice vápna Mareček. Domácí dohrávali o deseti.
