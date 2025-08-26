Předplatné

MOL Cup: Pardubice odvrátily blamáž. Kladno stahovalo Dynamo, postupy Teplic i Jablonce

Duel Pardubic s Českou Lípou v MOL Cupu
Duel Pardubic s Českou Lípou v MOL CupuZdroj: FK Pardubice
Duel Pardubic s Českou Lípou v MOL Cupu
Jan Chramosta se prosadil proti Admiře
Pardubice zvládly duel s Českou Lípou
4
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Pohár FAČR
Začít diskusi (0)

Trojice celků z Chance Ligy v úterý úspěšně vstoupila do nového ročníku MOL Cupu. Teplice svůj duel ve Velvarech zvládly s přehledem (2:0). Jablonci se dařilo ještě více, v Praze na Admiře vyhrál 3:0. To Pardubice musely otáčet. Proti České Lípě ale nakonec blamáž nedopustily a slaví postup po výhře 2:1. Ambiciózní třetiligové Kladno potrápilo České Budějovice. Dynamo sice vedlo už o tři branky, soupeř se ale dotahoval a druholigistu pustil do dalšího kola až po výsledku 3:2.

Severočeši si v poháru částečně spravili náladu po třech ligových porážkách za sebou. S přehledem dokráčeli k postupu, i když udělali hned osm změn v základní sestavě oproti poslednímu utkání. Ve 27. minutě zúročil teplickou převahu střelou na zadní tyč Radosta a ještě před pauzou zvýšil z hranice vápna Mareček. Domácí dohrávali o deseti.

Podrobnosti připravujeme.

MOL Cup 2025/2026

LIVE Penalty: 4:3
22Detail
LIVE
02Detail
LIVE
03Detail
LIVE
23Detail
LIVE
10Detail
LIVE
12Detail

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů