Pardubice poprvé pod novým majitelem vyhrály. Střihavka: Velký impuls, chceme posily
Nový majitel, světlé zítřky? Den po oznámení, že Východočechy přebírá miliardář Karel Pražák, Pardubice poprvé v novém ročníku uspěly. Vítězství nad třetiligovou Českou Lípou (2:1) v rámci 2. kola MOL Cupu se však rodilo těžce a chvílemi rozhodně nebyl mezi soupeři vidět rozdíl dvou soutěžních úrovní. David Střihavka dal sice na hřišti v Novém Boru, kde hraje dočasně Česká Lípa při rekonstrukci vlastního stadionu, prostor i méně vytíženým hráčům, přesto se od favorita čekalo víc. I proto potřebuje posily. „Chceme dva až tři hotové ligové hráče,“ říká kouč aktuálně posledního týmu Chance Ligy.
Připsali jste si první vítězství sezony. Přišla úleva?
„Každá výhra zvýší sebevědomí, i když ligové zápasy jsou úplně jiné. Je důležité, že jsme to uhráli, uskákali, přestože v naší hře byla spousta nevynucených chybiček. To je daň za to, že kluci nedostávají takovou minutáž. Potřebují hrát a tohle byla skvělá příležitost.“
Brzy dohrál Darmovzal, komplikace jste řešili i před zápasem…
„Protočili jsme sestavu a jeden hráč nám vypadl kvůli lehčímu zranění, pak se zranil Darmovzal, na což jsme museli hned reagovat. Vypadl nám s otřesem mozku i Láďa Krobot. Nastoupili hráči, kteří hráli v sobotu, tedy dva a půl dne po posledním zápase, přitom v poháru naskočit neměli. Takže to bylo komplikované utkání, které jsme zvládli. Kluci vítězství potřebovali. Soupeř byl těžký, má druholigové hráče. Viděli jsme jak třeba v prvním kole vypadlo několik druholigistů s týmy z nižších soutěží…“
Je příchod nového vlastníka výrazným povzbuzením?
„Myslím, že to je velký impuls. Na druhou stranu je to v tuhle chvíli hrozně čerstvé, teprve se vše za provozu bude řešit. Nejdřív se s novým panem majitelem potřebujeme poznat a zjistit, jaké jsou jeho cíle i plány do dalších týdnů. Abychom si společně sedli a mohli s tím dál pracovat.“
Byl už s vámi v Novém Boru při utkání MOL Cupu?
„Netuším, ale myslím, že ne. Ještě jsme spolu nemluvili.“
S finanční skupinou Kaprain pod vedením Karla Pražáka cílíte na rychlé zlepšení kádru?
„Potřebujeme posílit, pokud bude šance. To je fakt už od začátku sezony. Byli bychom rádi za dva až tři hotové ligové hráče, kteří už toho mají hodně za sebou a pomohli by nám se zklidnit. Často to vedeme my trenéři od lajny, ale bylo by kolikrát potřeba, aby se i ze hřiště ozývaly nějaké hlasy. Potřebujeme zkušenost. Nechci říct, že hráče do základní sestavy, ale zkrátka hotové fotbalisty.“
Urychlí proces finanční síla majitele?
„Nemáme moc času, už je za námi 6. kolo, takže to není tak jednoduché. Hráči, o kterých mluvím, jsou v jiných klubech. Musíme být citliví v tom, abychom neutráceli za posily, co posilami nebudou jen proto, že přišel nový majitel. To nechceme.“
Žádáte nové tváře na přestup, nebo se spokojíte i s hostováním?
„Chtěli bychom hráče na přestup, abychom mohli s týmem pracovat dlouhodobě. Ale pokud bude k dispozici kvalitní hráč z většího klubu, jsme i pro tuhle variantu.“