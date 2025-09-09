Drahé lístky na Slavii? Brozany vysvětlily přirážku na MOL Cup: Není větší lákadlo
Na sociálních sítích se o tom šuškalo, teď je to realita. Třetiligový účastník z Brozan na konci září zažije vrchol sezony. Na malebném stadionku v romantických kulisách Českého středohoří přivítá ve 3. kole MOL Cupu úřadujícího mistra ze Slavie. A pro fanoušky to nebude úplně levná záležitost.
Brozany nad Ohří se nacházejí 55 km od Prahy. Není divu, že mnoho místních sympatizuje s fotbalovými kluby z hlavního města. Proto, když sem loni v rámci domácího poháru dorazili vršovičtí Bohemians 1905, byl z toho podobný poprask jako letos, kdy byla Brozanům vylosována Slavia.
Jenže zatímco na Klokany šlo jít za 150 korun, teď je cena víc než dvojnásobná a činí 350 Kč. Pražský divák je na vyšší cenovky zvyklý, ale není to přece jen moc? Na síti X se k tomu fanoušci vyjadřovali dvěma pohledy. Jeden byl nesouhlasný, další střídmější ve smyslu s tím, že: „pro malé kluby je setkání s prvoligovým soupeřem jedinou šancí, jak si v sezoně vydělat.“ Běžná vstupenka v Brozanech na třetí ligu činí 70 korun a mládež se ženami chodí zdarma.
V minulém ročníku zvolilo odlišný model tehdy třetiligové Ústí nad Labem. Na celou sezonu určilo dobrovolné vstupné, což zahrnovalo i pohárový šlágr s Plzní. Odměnou byl plný stadion a návyk chození na fotbal se promítl i do letošní výrazně zvýšené už druholigové domácí návštěvnosti, kdy se vstupné zase platí.
Ale zpět do Brozan, které čerstvě trénuje Petr Vrabec, mistr ligy se Spartou a jako asistent Karla Jarolíma i se Slavií, jenž nahradil legendárního Jiřího Němce. Člen vedení klubu Milan Richtr cenovou politiku vysvětlil pro Litoměřický deník. „V tuto chvíli není, až na pražskou Spartu, větší lákadlo. Samozřejmě je nám jasné, že Slavia nepřiveze nejsilnější sestavu. Ale i tak, pořád je to Slavia Praha. Například když hrál Liberec v Brandýse nad Labem, prodávaly se tam vstupenky za 300 korun.“
Brozany potkají Slavii v soutěžním utkání po 31 letech. Tehdy v poháru prohráli s favoritem jen 0:1, když rozhodl Martin Pěnička.
Před rokem si setkání s „vesnickým“ fotbalem a návrat ke kořenům užili hráči Bohemians, kteří si areál v Brozanech nadmíru pochvalovali. Na stadionu se nachází jedna tribunka na sezení, jinak se stojí kolem hřiště. Klub vzhledem k výjezdu slávistů naopak nyní pocítí zvýšené náklady, jelikož prý plánuje přidat jednu až dvě montované tribuny, na nichž rovněž vytvoří sektor pro hosty.
Když loni na podzim Slavia přijela do Benátek nad Jizerou, kde se stálo i na přilehlém kopci, platili diváci v podobné relaci 300 Kč. Tolik zaplatí i ti, co si nechtějí nechat ujít duel Sparty proti divizním Karlovým Varům na náhradním hřišti v Sokolově.