MOL Cup ONLINE: Mladá Boleslav - Sparta 0:0. Floder zasahoval po rohu, na hřiště padá mlha

Sparťan Garang Kuol se pokouší zpracovat míč
Sparťan Garang Kuol se pokouší zpracovat míčZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Gólman Sparty Jakub Surovčík zakročuje proti šanci Mladé Boleslavi
Bek Sparty Jakub Martinec v souboji útočníkem Janem Buryánem z Mladé Boleslavi
Trenér Sparty Brian Priske domlouvá Janu Kuchtovi
Útočník Sparty Jan Kuchta v zápase MOL Cupu proti Mladé Boleslavi
Trenér Mladé Boleslavi Aleš Majer vede své svěřence proti Spartě
Mladoboleslavský bek Ondřej Karafiát zpracovává míč
Andrew Irving ze Sparty ve čtvrtfinále MOL Cupu proti Mladé Boleslavi
Fotbalisté Sparty v MOL Cupu usilují o pátou účast ve finále po sobě. Ve čtvrtfinále jim v cestě stojí Mladá Boleslav. Pražany o víkendu čeká derby proti Slavii, zatím na něj ale příliš nemyslí. „Čeká nás Boleslav, to je pro nás důležité, chceme postoupit. Derby ještě v hlavě nemáme, na to se začneme soustředit až po Boleslavi,“ řekl obránce Patrik Vydra. Dokážou Letenští postoupit? Zápas, který začíná ve 20.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

