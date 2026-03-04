Přehlížená dvojka katem Sparty: Floder si plní sen. Netrefíš ani stranu, smál se mu trenér
Na tuhle chvíli čekal opravdu dlouho. Gólman Jiří Floder strávil většinu dosavadní kariéry ve druhé lize a v Mladé Boleslavi mu trvalo víc než rok, než se dostal do pozice brankáře číslo jedna. Nyní podle vlastních slov žije svůj sen a v úterý především v penaltovém rozstřelu výrazně přispěl k vyřazení favorizované Sparty v MOL Cupu. „Ty jo, to zní fakt dobře! Celou dobu jsem věřil a o to víc si to teď užívám,“ culil se hrdina.
Ještě vloni to nevypadalo, že by měl Floder podávat takové výkony na nejvyšší české úrovni.
Zkušenosti má 29letý brankář především z druhé ligy, kde nastoupil dohromady do 101 utkání za Chrudim a Zbrojovku. V jejím dresu měl i malou prvoligovou zkušenost ze sezony 2020/21, kdy naskočil do třinácti utkání a v závěru ročníku musel kousat sestup.
„V lize toho tolik odehraného nemám, ale celou dobu, co jsem chytal druhou ligu, jsem věřil, že se do ligy dostanu a o to víc si teď užívám, že v bráně jsem,“ ohlíží se zpátky za svou cestou.
V létě 2024 tak přicházel do Boleslavi jako jasná dvojka za Matoušem Trmalem a po jeho odchodu kryl záda pro změnu Aleši Mandousovi.
Na hřišti dostal dvě šance až v závěru sezony v nadstavbě, kdy Boleslavi už o nic nešlo. Pro start aktuálního ročníku se pak přesunul znovu do role náhradníka a čekal na příležitost.
A ta přišla. Už po pěti kolech svítilo v kolonce obdržených branek u Mladé Boleslavi číslo 16, a realizační tým se rozhodl pro změnu. „Věděl jsem, že dostat se před Mandyho bude těžké, ale pořád jsem věřil, makal jsem a pak jsem dostal šanci, kterou jsem se snažil uchopit co nejlépe,“ přemítal aktuálně již první gólman Středočechů.
Na podzim si oba brankáři minutáž rozdělili celkem vyrovnaně a Floder ve všech ohledech Mandouse předčil. Host ze Slavie se postavil do osmi ligových utkání a v průměru inkasoval bídných 3,13 gólů a tým s ním v zádech sbíral jen 0,63 bodu na zápas. Jeho náhradník pak v jedenácti startech obdržel průměrně 1,33 branky a bodový zisk i díky němu vzrostl na 1,09.
I proto na něj tým spoléhá na začátku jara a Mladá Boleslav konečně našla v zadních řadách potřebnou stabilitu. V posledních čtyřech utkáních dokonce ani jednou neinkasovala. Přitom právě děravá defenziva byla dlouho jednoznačně největším problémem týmu.
Pomohly také příchody zkušených obránců Ondřeje Karafiáta a Matěje Hybše, velký podíl jde však za gólmanem, který už v pokročilejší fázi kariéry našel životní formu. „Vím, jakou cestu jsem ušel a teď si to užívám o to víc. Ještě mi moc nedochází, že jsme vyřadili Spartu. Jsem rád za kluky a za realizační tým, protože v téhle sezoně zatím moc radosti nebylo. Věřím, že v tom budeme pokračovat,“ radoval se po cenném skalpu Sparty.
Penaltový kat favorita
Proti věhlasnému soupeři zapsal pravděpodobně největší kariérní triumf. Před utkáním proti ofenzivní síle Sparty možná Floder čekal větší vytížení, ale na své chvíle musel čekat až do samého závěru. „Tolik práce jsem v zápase neměl, ale pořád jsem byl připravený, že nějaká šance může přijít. Hlavně po příchodu Haraslína se zvýšilo nebezpečí na levé straně,“ líčil po zápase.
V poslední minutě prodloužení právě Lukáš Haraslín typicky navedl míč z levého křídla na střed a vyslal obávanou ránu na zadní tyč. Mířila přesně do horního rohu, jenže Floder se vymrštil do vzduchu a pravou rukou balon vyrazil.
V tu chvíli dostal další vlnu sebevědomí do následného rozstřelu. „Cítil jsem, že to byl dobrý zákrok a věřil jsem si, že by penalty mohly klapnout,“ popisoval pocity před rozhodujícími chvílemi.
Přesně to se vyplnilo. V první sérii se vrhnul k pravé tyči a znovu uspěl v miniduelu s kapitánem Sparty. Jako další se proti němu rozběhl Kaan Kairinen, který zvolil opačnou stranu a jeho pokus Floder vyškrábl na tyč.
To už modro-bílým stačilo a v rozstřelu slavili triumf v poměru 4:2. „Skvělé pocity. Pak už to byla jen euforie,“ radoval se protagonista rozstřelu. „Dá se říct, že závěr šel v pozitivním směru za Jirkou,“ přikývl trenér Aleš Majer.
„Ty vole, ty netrefíš ani stranu!“
Přitom zrovna penalty až do teď nepatřily mezi Floderovy nejoblíbenější disciplíny. V kariéře se celkem postavil proti čtyřiceti pokutovým kopům a pouze sedmkrát neinkasoval. Za Mladou Boleslav pak před utkáním se Spartou nezastavil ani jednu z devíti střel z bílého bodu.
Slavil jen jednou, když v osmifinálovém rozstřelu proti Bohemians napálil Lukáš Hůlka břevno. „Co je tady, nechytil ještě ani jednu. Čonty (trenér brankářů Kamil Čontofalský) mu říkal: ‚Ty vole, ty netrefíš ani stranu.‘ Tak dneska mu to vyšlo dvakrát,“ smál se dobře naladěný kouč Majer. „V kabině jsme si z toho dělali srandu, že jsem penaltový specialista, jen v opačném slova smyslu. Jsem rád, že se to tady otočilo a zlomil jsem to zrovna dneska,“ potvrdil jeho slova Floder.
V tomto kontextu to bude znít trochu jako paradox, ale na penaltové rozstřely se z něj pomalu stává specialista. Celkem v profesionální kariéře šel do penaltové loterie třikrát a pokaždé odcházel jako vítěz. Ještě v dresu Zbrojovky v srpnu 2021 přispěl k postupu přes Kroměříž, čtyři měsíce nazpět se štěstím slavil v již zmíněném zápase s Bohemians a nyní exceloval proti Spartě.
„Penalty jsou vždycky o štěstí, ale není náhoda, že Jirka je profík. Připravuje se nad rámec tréninkového procesu, a když mu něco nejde, chce to zlepšit. Dneska za to byl odměněn,“ vyzdvihoval nového hrdinu trenér Majer.
Jiří Floder v Chance lize
sezona - klub - zápasy / inkasované / góly / vychytané nuly
20/21 - Zbrojovka - 13 / 28 / 2
24/25 - Ml. Boleslav - 2 / 2 /1
25/26 - Ml. Boleslav - 16 / 22/ 5
celkem - 31 /52 / 8
Brankáři Mladé Boleslavi v sezoně 2025/26 v Chance lize
|Statistika
|Aleš Mandous
|Jiří Floder
|Zápasy
|8
|16
|Vychytané nuly
|0
|5
|Inkasované góly / 90 min
|3,13
|1,38
|Očekávané inkasované góly / 90 min
|2,33
|1,40
|Chycené góly / 90 min
|-0,80
|+0,02
|Zákroky / 90 min
|2,75
|2,94
|Krátké přihrávky / 90 min
|26,75
|15,31
|Úspěšnost krátkých přihrávek
|98,1 %
|98,6 %
|Dlouhé přihrávky / 90 min
|8,25
|9,31
|Úspěšnost dlouhých přihrávek
|62,1 %
|72,5 %
zdroj: Wyscout