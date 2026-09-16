MOL Cup: Dál jdou všichni prvoligisté. Teplice přejely Táborsko, kanonáda Pardubic
Všechny celky Chance Ligy, které odehrály zápasy MOL Cupu ve středu odpoledne, postupují do osmifinále domácího poháru. Teplice hladce přejely Táborsko 5:0, zastřílely si i Pardubice. Zlín vyhrál v Havířově, Zbrojovka zase porazila Králův Dvůr 3:0. Nejméně suverénně vypadá výsledek Hradce, který jako jediný z prvoligistů inkasoval, přes Příbram ale postoupil po výhře 2:1.
Hradec Králové měl s postupem výrazně větší potíže. „Votroci“ sice u Litavky vedli od 17. minuty zásluhou Umara, rychle ale mohl srovnat Penner, který napálil tyč. Uklidnění přinesl hostům až v 78. minutě Vlkanova, na konci normální hrací doby ještě zápas zdramatizoval Nghabo.
Teplice si nečekaně snadno poradily s Táborskem. O branky se proti účastníkovi poslední baráže postaralo pět různých střelců: Fortelný, Krejčí, Kozák, Zlatohlávek a Daniel Mareček.
Brněnský Artis vyhrál ve Vítkovicích 3:0, všechny góly vsítil po změně stran. Stejným poměrem na hřišti jiného třetiligového soupeře Králova Dvora uspěl i jeho městský rival Zbrojovka.
Proti mužstvům z třetí nejvyšší soutěže si shodně 4:0 poradily Slovácko a Zlín. Celek z Uherského Hradiště vyhrál v Neratovicích, „Ševci“ v Havířově. Za poslední tým první ligy Zlín se třikrát trefil sedmatřicetiletý útočník Poznar.
Pardubice zvítězily v divizních Kozlovicích 6:0. Východočeši si už v úvodních 14 minutách vypracovali tříbrankový náskok. Další tři trefy si nechali do druhého poločasu, dvakrát se mezi střelce zapsal Mahuta. Kozlovice další překvapení nepřidaly, v předchozím kole vyřadily na penalty obhájce trofeje Karvinou.
Mezi 32 nejlepších se dosud probojovalo 11 z 12 mužstev nejvyšší soutěže. V minulých dnech se to povedlo i pražské Spartě, Liberci a Mladé Boleslavi, pouze Olomouc překvapivě v penaltovém rozstřelu nestačila na druholigový Prostějov.
Až později se ve 3. kole MOL Cupu představí z prvoligových celků ještě Ostrava, Bohemians Praha 1905, Jablonec a plzeňská Viktoria.