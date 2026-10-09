Los MOL Cupu ONLINE: Dvojice pro osmifinále, pražská „S“ se ještě potkat nemohou
Dnes se v pražském Hotelu Stages losuje osmifinále fotbalového MOL Cupu. Mezi šestnáct nejlepších celků domácího poháru postoupila většina prvoligových mužstev, výjimkou je jen olomoucká Sigma, která překvapivě nestačila na Prostějov. Plzeň svůj zápas třetího kola v Jihlavě teprve sehraje na konci října. Týmy v osudí budou před losem rozdělené na nasazené a nenasazené, k souboji nejlepších českých klubů tedy v této fázi MOL Cupu ještě dojít nemůže. Kdo na koho narazí? ONLINE přenos z losování sledujte od 13.00 na iSportu.
Týmy v osudí osmifinále
Prostějov, Slovácko, Sparta, Bohemians, Baník Ostrava, Hradec Králové, Liberec, Zbrojovka Brno, Zlín, Jablonec, Mladá Boleslav, Pardubice, Teplice, Artis Brno, Slavia, Jihlava/Plzeň.