Pauly zasáhl do rasismu v Bítýšce. Pokuta a distanc? Prostě málo!

Do kauzy rasistických pokřiků na rozhodčího Varola Ikizgüla zasáhl generální sekretář Jan Pauly • koláž iSport.cz

Funkcionář fotbalistů Veverské Bítýšky na Brněnsku Luboš Lajcman už zná trest za výstup ve víkendovém utkání 1. B. třídy. Za rasistické urážky rozhodčího zaplatí 15 tisíc korun a do konce podzimu nesmí na lavičku. Generální sekretář FAČR Jan Pauly reagoval, že trest je příliš mírný.

Luboš Lajcman podle brněnské disciplinárky „opakovaně urážel rozhodčího ponižujícími a rasistickými výroky, hanobícím rasu a náboženství a hrubými urážkami provedenými zvlášť hrubým způsobem.“ Za to dostal pokutu 15 tisíc korun a na 12 soutěžních zápasů nesmí v jakékoli funkci na lavičku, vzhledem k počtu týmů v soutěži to znamená celý podzim.

Pokutu 10 tisíc korun dostal i klub z Veverské Bítýšky za to, že urážkám nezabránil a za zkreslující údaje v zápise.

Trenér a funkcionář Lajcman se „proslavil“ při víkendovém zápase, kdy po sporně posouzeném faulu a následném vyloučení svého rodinného příslušníka na hřišti začal častovat rozhodčího Varola Ikizgüla rasistickými výroky „Táhni, teroristo islámskej. Bys nás tady všechny vystřílel,“ křičel podle zápisu o utkání.

Trest se ale může ještě změnit. „Je to prostě málo!“ napsal na Twitter generální sekretář FAČR Jan Pauly. „Naše předpisy umožňují generálnímu sekretáři, aby podal dovolání, a já svého práva využiji. Budu apelovat na exemplární potrestání,“ dodal.

K dění v zápase Veverská Bítýška – Kobeřice už se vyjádřil i jeho hlavní aktér. „Nebudu si hrát na svatýho, byl tam zákrok, on to blbě posoudil a já se neudržel. Byla to ode mě blbost,“ přiznal Brněnskému deníku Luboš Lajcman.

K urážkám ho kromě faulu mělo vyprovokovat i chování rozhodčího. „Začal přede mnou něco mluvit arabsky a pak zakřičel: Alláhu Akbar. Na to jsem reagoval,“ prohlásil. Rozhodčí Ikizgül přitom na Facebooku napsal, že vůbec není muslim.