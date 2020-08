Skandál exkapitána repre. Přímo na hřišti zmlátil sudího, hrozí mu soud | iSport.cz

Podle listu Sport Express, který dnes o incidentu informoval, může případ skončit u soudu. Konflikt je zachycen na videu.

Širokov, jenž byl v minulosti dvakrát vyhlášen ruským fotbalistou roku, se dostal do sporu s rozhodčím poté, co sudí odmítl nařídit pokutový kop proti soupeři. Po krátké slovní výměně chtěl sudí Širokova vyloučit.

Fotbalista ho ale ranou pěstí do obličeje srazil na zem a pak do něho ještě kopl. Teprve poté ho spoluhráči odtáhli ze hřiště a rozhodčího ošetřil lékař.

„Chtěl bych se Nikitovi (rozhodčímu) upřímně omluvit. Jsem si vědom toho, že ani neodpískání jasné penalty a červená karta nejsou záminkou pro něco takového,“ napsal na Instagram.

Bez ohledu na omluvu už Širokov kvůli incidentu přišel o místo televizního komentátora sportovního programu Match TV.

Není bez zajímavosti, že Roman Širokov se ze Zenitu Petrohrad velmi dobře zná s Radkem Šírlem, který se před dvěma lety postaral o podobný skandál napadením rozhodčího v divizním zápase Zbuzan proti Vysokému Mýtu.

Clearer footage of former Russia midfielder Roman Shirokov attacking the referee during a 'Moscow Celebrity Cup' match.



Strikes the referee after being shown a red card then kicks him when he's down. Despicable. pic.twitter.com/v5oYUtKE5W