Žolík Trpišovský! Slávistický kouč rozhodl duel III. třídy, trefil šibenici

Je o něm známo, že reprezentační pauzy využívá k vzácnému odpočinku, na který v nabité sezoně není čas. Přesto ale Jindřichu Trpišovský balon z hlavy těžko dostává. Během zářijového srazu navštívil osobně zápas Česko-Ukrajina a nyní nazul kopačky on sám. Za tým Dynama Nelahozeves, ve kterém je od začátku roku registrovaný, si připsal první start v ročníku.

A jaký! Tým, který před sezonou postoupil na Mělnicku do III. třídy, vedl o poločase nad soupeřem 1:0, pak se do hry dostal Trpišovský. Když byl slávistický kouč na hřišti, měl na starosti standardní situace týmu, ale velice záhy se sám zapsal mezi střelce. Jak popisuje oficiální klubový web, šlo o „nádherný gól z rohu vápna do šibenice.“ Jelikož Postřižín v závěru korigoval na 1:2, ukázalo se, že šlo o gól vítězný.

Trpišovský startů moc nesbírá, čas mu to nedovoluje. Minulou sezonu, kdy Dynamo ještě působilo ve IV. třídě, naskočil dvakrát a během velikonoční neděle se podepsal gólem pod výhru 15:0 proti Dolanům. „Jsme v průběžném kontaktu,“ řekl Deníku trenér Vladimír Vymětalík, který slávistickou ikonu v zimě do týmu přivedl z Kralup. Za ty byl Trpišovský registrovaný šest let, naskočit ale zvládl jen jednou.

O to překvapivější je, že se uvolnil během této reprezentační pauzy. Po derby totiž hodnotil svůj oslavný skluz slovy: „Musím na ně dát pozor, slíbil jsem si, že tato sezona bude bez zranění. Kluci mě přemlouvali na hokej a já je musel odmítnout.“ Narážel tak na fakt, že si za poslední rok stihl na tréninku zlomit nos a během letního soustředění zase klíční kost.

Příští reprezentační pauzu ale už trenéra čeká klidový režim. Podzimní část Rebel III. třídy končí 3. listopadu, takže Trpišovský svou solidní bilanci 3 zápasy/1 gól bude muset zkusit vylepšit až na jaře.