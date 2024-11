Poklona od Kobylíka. Měl jsem husinu, řekl hráč Vsetína. Co měl od Grygery?

Vsetínský fotbalista Adam Bahounek. Co o něm říká David Kobylík? A co dostal od Zdeňka Grygery? • Koláž iSport.cz

Také nižší fotbalové soutěže píšou poutavé příběhy. David Kobylík, bývalý prvoligový záložník, expert deníku Sport a webu iSport.cz a také kouč divizních Kozlovic, vychválil po nedávném zápase ve Vsetíně (2:2) domácího záložníka Adama Bahounka. Nadchly ho jeho standardky. „Je neskutečné, jak je kope. To jsem neviděl roky. A to jsem je zahrával na všech úrovních. Klobouk dolů,“ poklonil se opoře soupeře. Tu vyloženě dojal. „Upřímně, měl jsem husinu. Úplně mě to zahřálo u srdce,“ reagoval Bahounek pro iSport.cz.

Když Kobylík při hodnocení utkání vyzdvihl způsob, jakým Bahounek posílal centry a střely směrem k bráně Kozlovic, sedmadvacetiletý středopolař nevěřil svým očím a uším. „Vůbec jsem to nečekal,“ přiznal bývalý hráč Zlínska, jenž nastřádal přes 100 startů v MSFL a nyní táhne Vsetín za postupem do stejné soutěže. Jeho hlavní předností je právě exekuce přímých kopů, rohů a penalt. „Když jsem to četl a pak viděl na videu, měl jsem husinu. Udělalo mi to neskutečnou radost. Kobylík je osobnost, kouč, borec se zkušenostmi z ligy, pán, který dělá experta v televizi.

O víkendu vidí spoustu zápasů. „To, co o mně prohlásil, mě opravdu zahřálo u srdce. Moc si toho vážím,“ konstatoval nadšeně.

O své silné stránce ví léta. Lidé v okolí mají stejný názor jako Kobylík. Ten zároveň dostal Bahounka pod tlak. Když mu centr do šestnáctky náhodou nesedne, parťáci mu to s chutí dají v dobrém sežrat. „Sem tam něco padne,“ nezapíral. „Standardkám se docela věnujeme a samozřejmě se nepovede každá. Kluci si občas rýpnou, jestli si pan Kobylík náhodou nedělal srandu,“ dodal s úsměvem klíčový hráč FC Fastav Vsetín.

Vlohy pro standardní situace prý zdědil po otci, který byl na ně specialista. „Dával z nich i víc gólů,“ poznamenal. „Odmala jsem věděl, že to v sobě mám. Jde o to mít kopací techniku a ránu.

Jsem určený i na penaltu. Na podzim jsme zatím kopali jenom dvě a obě jsem proměnil,“ pochlubil se před sobotním duelem v Holešově, kde ještě před rokem a půl působil.

Když ho klub lákal do svých služeb, nabídl mu zajímavou prémii. Šéf Petr Labancz sehnal přes internacionála Zdeňka Grygeru, jenž má k Holešovu blízko a navštěvuje i domácí utkání, zdarma vstupenky na šlágr Serie A Juventus Turín – Lazio Řím. Bahounek je totiž velkým fandou „staré dámy“. Po sezoně si udělal hezký výlet do Itálie. „To byl takový pěkný bonus k přestupu,“ shrnul s úsměvem.

V sobotu žádné dárky od Grygery a spol. čekat nemůže. Dorazí jako protivník.