Pulpit učí tělocvik, ale blíží se návratu k fotbalu: Friisovi se to rozpadá

Nyní vedete mládež na základní škole, nad nabídkou z fotbalu byste ovšem neváhal…

„Když by dávala hodně velký smysl, tak bych určitě neváhal. Už teď se něco děje a od nového roku něco přijde. Uvidíme, o jakou soutěž půjde.“

Momentálně se věnujete dětem, jak jsou na tom pohybově?

„Jako všude máme děti, které jsou více nebo méně talentované. Jelikož neučím tělocvik ve městě, ale za Prahou, tak si myslím, že na tom nejsou úplně špatně. Dalo by se říct, že některá třída mě docela i překvapila. A to nejen co se týče míčových her, ale i gymnastiky či překážkové dráhy a šplhu. Zároveň se snažím motivovat a pomoct těm, kteří ještě nedosáhli takových výsledků, aby se na tu úroveň dostali. Mám větší radost z toho, když se někteří zlepšili. Například ve florbalu někteří zpočátku neuměli vzít hokejku do ruky a dnes jsou právoplatnými členy svých týmů při tělocviku.“

Po skončení angažmá v tehdy druholigovém Blansku (2021) a Viktorii Žižkov jste vedl týmy z ČFL a MSFL. Ve třetí lize a níž se už hráči nevěnují fotbalu plnohodnotně, chodí u něj do zaměstnání. Je to z pohledu trenéra složitá situace?