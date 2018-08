Olomouc v Seville? 36 stupňů, trénink až pozdě večer. Jílek řeší absenci

Jílek si ve čtvrtek bude muset poradit nejen s absencemi Václava Pilaře či Juraje Chvátala, ale zejména klíčového stopera Václava Jemelky, který musel kvůli bolavému tříslu odstoupit již v neděli v Jablonci. „Jede s námi jen jako divák,“ netajnůstkaří.

Jakožto levák tak půjde do akce Roman Polom, pro kterého to vzhledem k nerozehranosti bude pořádný křest ohněm. „Je tady od toho, aby v případě potřeby zaskočil,“ nebojí se trenér.

Jinak by měl nasadit tradiční jedenáctku. „Není důvod se šetřit. Zápas v Seville je svátek, vrchol vašeho snažení. Kvalitní výkon by byl pro nás lepší i směrem do ligy.“

To andaluský soupeř o víkendu oproti duelu na Hané vyměnil osm hráčů základní sestavy a remizoval doma s Villarrealem 0:0. I do odvety se Sigmou se dají očekávat změny, což však Jílek neřeší. „Viděl jsem je a hráli úplně stejně, nebyly tam žádné nové věci. Očekávám od Sevilly vyšší aktivitu, ale my jsme si doma ověřili, že se s nimi dá hrát a do zápasu jdeme se záměrem, abychom se prezentovali stejným způsobem,“ naznačuje.

Jednu novinku si však Olomoučtí přece jen přichystali. Na rozdíl od kazašského Almaty neodletí Hanáci domů ihned po čtvrtečním zápase, ale až druhý den. V pátek ráno si totiž ještě zatrénují přímo v areálu FC Sevilla a na tamní letiště vyrazí až v poledne. „Bylo to naše přání, protože v Kazachstánu jsme si vyzkoušeli noční cestu a následné dva dny jsme nevypadali vůbec dobře. Proto jsme radši zvolili variantu přespání,“ vysvětlil Jílek.

Je evidentní, že Sigma nechce před důležitým nedělním zápasem proti Bohemians nic podcenit. Situace ve FORTUNA:LIZE je pro ni totiž velmi vážná.

