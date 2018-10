Kolář: Zenit jsme přehráli. I přes prohru klobouk dolů před kluky

Prohráli jste 0:1. Velká škoda, že?

„Výsledek nás mrzí, protože jsme viděli, že tu saháme po třech bodech. Nakonec jsme dostali takový smolný gól. Klobouk dolů před tím, co se předvedlo na hřišti. Takovýhle výkon, přehrát Zenit Petrohrad, to se jen tak nestává. Myslím, že dokazujeme, jak jsme vyspělé mužstvo. Doufejme, že v dalších zápasech nám to tam bude padat.“

Jak se vám na to z brány koukalo?

„Zaskočili jsme Zenit tím, jak jsme hráli, drželi jsme se na balonu a vytvářeli jsme si spoustu šancí. Oni podle mě zápas na začátku podcenili, pak se do toho nemohli dostat. Já musím naše kluky pochválit, hráli velice dobře.“

Neříkal jste si kolem 80. minuty, že na vás ještě nešla přímá střela?

„Tohle si neříkám, protože se to většinou vymstí. Jak říkám, klobouk dolu před klukama i za to, co předvedli vzadu. Oni neměli prakticky žádnou šanci, u mě to bylo spíš o hraní nohama. Věděli jsme, do čeho jdeme, protože už moc nemůžu rozehrávat dopředu, všechno jsem musel rozehrávat nakrátko. Na konci nějaké střely byly, ale to už jsme prohrávali, tak jsme to otevřeli.“

Uvědomil jste si po gólu, že to byla první střela Zenitu v utkání?

„Určitě. Věděl jsem, že celý zápas na mě nic nešlo. Udržoval jsem se prací nohama, sebral jsem nějaký centr. Ale střelu neměli.“

S gólem se asi nic dělat nedalo, že?

„Vyběhl jsem, snažil jsem se Kokorinovi zmenšit úhel. Trefil to milimetrově, jak jsem už viděl v televizi. Nebylo tam moc prostoru. Bohužel nás to stálo tři body.“

Co si říká brankář, když spoluhráči zahazují jednu šanci za druhou?

„Tak zahazujeme… Většinou to byly střely. Gólman je podržel, ale měli jsme i smůlu. Škoda že nám to tam nespadlo. Doufejme, že v budoucnu budeme šance proměňovat a zápasy zvládat.“

Co jste říkal na výkon brankáře Luněva?

„Chytal velice dobře, podržel je. Díky němu mají tři body.“

Už v lize v Ostravě jste neproměnili hodně šancí. Věříte, že tyhle smolné zápasy máte za sebou?

„Myslím, že to není jen v posledních dvou zápasech, ale ve všech. Šancí máme strašně moc, gólů tolik nedáváme. Je to prostě smůla. Doufám, že se to prolomí, že přijde třeba zápas, kdy budeme horším týmem a budeme mít jednu šanci, kterou proměníme, a vyhrajeme 1:0. Myslím, že to nás nakopne.“