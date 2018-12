Jak vidí Plzeň v Záhřebu? Silný tým, říká Lecjaks. Má jednu výhodu | iSport.cz

"Určitě by to bylo pikantní, protože žiju v Plzni, narodil jsem se u Plzně, takže samozřejmě celá rodina by se přijela podívat. Ale jestli si mě stáhne Dinamo..., spíš s tím nepočítám. Myslím, že zůstanu do konce sezony v Lokomotivě, ale může se stát cokoliv," řekl Lecjaks.

Souboj Dinama s Plzní podle něj nemá favorita. "Myslím, že šance jsou 50 na 50. Jak Plzeň, tak Dinamo mají kvalitní týmy. Možná se zkušenostmi v pohárech je na tom líp Plzeň. To je jediná výhoda Viktorky," upozornil krajní hráč.

"Plzeň je známá v Chorvatsku, protože pravidelně hraje Champions League nebo Evropskou ligu a dostává se dál do jarní části. Na to určitě koukali v Záhřebu a co mám zprávy, tak říkali, že to je určitě silný a těžký soupeř," doplnil plzeňský odchovanec.

Za největší přednost Dinama považuje defenzivu. "Byl to jeden ze dvou nebo tří mančaftů, které dostaly ve skupině Evropské ligy nejméně gólů. Dopředu si vždycky vytvoří šance a aspoň jeden gól dají, to platí v lize i pohárech. Moc slabin se nedá říct, tým je dobře vyvážený, má spoustu mladých a talentovaných hráčů i těch zkušených," uvedl Lecjaks.

Klíčová opora? Teprve dvacetiletý Španěl

Klíčovou osobností chorvatského giganta je podle něj teprve dvacetiletý španělský záložník Dani Olmo. "Ten hraje v současné době asi nejlíp, byl i vyhlášen nejlepším hráčem roku chorvatské ligy. Olmo je určitě tahounem," konstatoval Lecjaks.

Hodně hráčů z Dinama nastupuje za národní týmy. "Trojka reprezentace Livakovič je v bráně, ten je třetí nebo čtvrtý rok jedničkou v Dinamu. Je zkušený a nedělá chyby. Je tam Gavranovic ze Švýcarska, Hajrovič na straně hrál za Bosnu. Nově přišel Kadzior, který dostává šanci za Polsko, hrál i v listopadu proti Česku," vyjmenoval někdejší reprezentant do 21 let.

Nemyslí si, že české šampiony nějak ovlivní očekávaná bouřlivá atmosféra na stadionu Maksimir. "Chorvati umí fandit, bývají dýmovnice, zpívá se celý zápas. To určitě může být pro domácí pozitivní a pro hosty nevýhoda. Ale Plzeň zažila stadiony jako na Realu nebo na Barceloně, kde přišlo 90 tisíc lidí. Takže s tím mají zkušenosti a pro Dinamo to nebude nějaká velká výhoda," mínil Lecjaks.

Hostování v Lokomotivě zvolil proto, že v Dinamu, kam přišel v létě 2017, na začátku této sezony ztratil místo v sestavě. "Tam nastal problém s trenérem a ten mě vyřadil z kádru. Bohužel to přišlo ve špatný čas. Už spousta týmů měla soupisky uzavřené a už jsme nic jiného nenašli," přiznal bývalý hráč Anderlechtu Brusel nebo Young Boys Bern.

Lokomotivě v současnosti patří čtvrté místo v tabulce. "Ale pořád máme jenom pár bodíků na druhé. Jeden dva zápasy a jsme zase nahoře. Teď mi to pomohlo, chytil jsem zpátky formu, kterou jsem měl dřív. Výkony šly nahoru a uvidíme, co bude dál," prohlásil Lecjaks, který za menší záhřebský celek odehrál 14 soutěžních zápasů a dal dva góly.

Připustil, že v létě si možná bude hledat nový klub. "Dinamo má opci a záleží na nich, na mě nějak nezáleží. Ale kdybych se neměl teď v zimě vracet do Dinama, tak myslím, že v létě budeme hledat další angažmá. Protože mi schází už jenom jeden rok smlouvy a Dinamo mě bude chtít prodat," konstatoval Lecjaks.