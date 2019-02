Stoch věří v postup Slavie: Zkušenosti mi říkají, že to bude ještě zajímavé | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Do Genku s nadějí na postup! Když dáme gól, budeme blízko, věří Hušbauer VŠECHNA VIDEA ZDE

A co vám ty zkušenosti napovídají?

„Podle nich a taky podle videí, kterých jsme viděli opravdu dost, Genk bude hrát podobně jako v Praze. Je to velmi útočné mužstvo, obecně týmy v těchto ligách jsou takhle zaměřené, a myslím, že na to nebudou nic měnit. Může to být zajímavý zápas už tím, že i my hrajeme útočné, pevně věřím, že to bude pěkné utkání a se šťastným koncem pro nás.“

Remízou 0:0 se vaše šance na postup zvětšily, nebo zmenšily?

„Tenhle výsledek je určitě lepší než 1:1, a nebo i výhra 2:1. Když to vezmu podle šancí, která obě mužstva měla v prvním zápase, tak tenhle výsledek je asi lepší pro nás. Pokud chceme postoupit, musíme dát nějaký gól, o to se budeme snažit a pevně věřím, že to splníme.“

Jenže gól ze hry jste zatím na jaře dali jen jeden. Je to problém?

„Pravda, ale myslím, že nejdůležitější je, že si v každém zápase dokážeme vytvořit dost šancí. Někdy je to prostě o štěstí, zachovat klid v koncovce. Myslím, že když si dál udržíme počet šancí, tak ty góly přijdou. Je to otázka času a bylo by dobré to zlomit v ten pravý čas, takže doufám, že už teď.“

Už jste vytěsnili z hlav nedělní prohru s Viktorií Plzeň?

„Všichni víme, že jsme to nezvládli a zaslouženě prohráli. Ale tak to ve fotbale bývá, nemůžeme vyhrát každý zápas, bohužel... Ale myslím, že už je to pryč, něco jsme si k tomu řekli, a od pondělí se soustředíme na tenhle zápas.“

Genk o víkendu podobně selhal, taky prohrál na hřišti druhého, 1:3 s Clubem Bruggy. Jste na tom tedy podobně?

„Je to podobné, asi ano, ale věřím, že my máme větší vnitřní sílu, kterou v tomhle utkání ukážeme.“

Zanechal ve vás první zápas nějaké obavy? Třeba tím, že si Genk v Edenu vytvořil dost šancí...

„Věděli jsme už po losu, že je to velmi nepříjemný soupeř, což se v tom zápase potvrdilo. Viděli jsme pak i hodně videí z jejich zápasů, hlavně ligových, a všechno tohle nám ukázalo, že je to kvalitní mužstvo, které je dlouho pohromadě, má hodně výborných hráčů, šikovných.“

Třeba Alejandro Pozuelo, který svým příchodem na hřiště vaši obranu dost rozkmital, teď ale řeší přestup do Toronta. Co na to říkáte?

„Tohle bych ani moc komentovat nechtěl, jsou to jejich problém a jejich věc, oni si to musí vyřešit. My se soustředíme na sebe. Pozuelo je výborný hráč, tak doufám, že zítra hrát třeba nebude.“ (smích)