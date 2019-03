Čech zpátky v Rennes. Počínal si tu jako Ronaldo, chválí ho bývalý kouč | iSport.cz

Zápas Arsenalu s Rennes nabídne pořádně zajímavou zápletku. Šestatřicetiletý Petr Čech, který v létě ukončí fotbalovou kariéru, totiž zamíří na hřiště klubu, ve kterém poprvé ukázal, že dokáže uspět v zahraniční soutěži. Gólmanský talent se z Rennes následně přesunul do Chelsea, s níž zažil největší úspěchy kariéry včetně triumfu v Lize mistrů (2012), před čtyřmi lety pak zamířil do Arsenalu.

Nepůjde však o jedinou pikantnost vzájemného zápasu, Čech by se mohl na hřišti potkat s dalším gólmanem se zkušenostmi z českého národního týmu - Tomášem Koubkem, který ve francouzském klubu působí. Rennes se navíc v rámci skupinových bojů setkalo s Jabloncem trenéra Petra Rady (Rennes vyhrálo 2:1 a 1:0).

Čech z losu neskrýval na sociálních sítích radost, už krátce po jeho skončení napsal následující. „Když losuje týmy gólman, stávají se dobré věci." Stejná zpráva zazněla i ve francouzštině a španělštině, kterou brankář Arsenalu ocenil Andrése Palopa, bývalého gólmana Sevilly, který tahal lístky z osudí. Zároveň připojil hashtag jako důkaz přátelství s bývalým gólmanským kolegou z branže.

Odchovanec Blšan v dresu Rennes působil mezi lety 2002 až 2004 a nastoupil k 70 ligovým duelům. Ve 24 případech udržel čisté konto.

Na jeho adresu se vyjádřil i bývalý trenér Rennes Laszlo Bölöni. „Byl nejlepším gólmanem, kterého jsem kdy koučoval. Na svých šestnácti metrech dělal to samé jako Ronaldo, akorát v opačném smyslu."

Former Rennes coach Laszlo Bölöni on Petr Cech: "It's true that defensively, we had a few less qualities, but we could not blame Petr for being the best goalkeeper I had coach with all my strength. In his 16 meters, he was doing the same thing as Ronaldo in the opposing area." pic.twitter.com/Fj6M7Fhu2t