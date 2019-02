Čech zpátky v Chelsea!? Sledoval zápas mladíků, Arsenal shání náhradu | iSport.cz

Sezonu začal jako jednička, pak se ale zranil a svou pozici už zpátky nezískal. Od října Čech v Arsenalu kryje záda německému parťákovi Lenovi, do brány se dostane pouze při pohárových zápasech. A protože „Gunners“ už vypadli z FA Cupu i Anglického ligového poháru, zbývá jen Evropská liga.

V jejím rámci Čech minulý týden chytal při nečekané porážce v Borisově (0:1), ve čtvrtek by neměl chybět ani v sestavě pro odvetu. Arsenal bude dotahovat manko a Čechovi svým způsobem půjde i o to, aby si ještě prodloužil sezonu. V Premier League totiž od zmíněného zranění z utkání s Watfordem na konci září neodchytal ani minutu.

A v půlce května pak přijde definitivní sbohem. Čech trochu nečekaný konec kariéry pečlivě zvážil a oznámil už v lednu. Budoucností se ale příliš zabývat nechtěl. „Udělám všechno proto, abychom zakončili sezonu ziskem některé trofeje. Právě to by byla ideální tečka. Veškeré další budoucí plány budu řešit až poté. Vím, že se přede mnou otevírá několik možností, vše si nechám projít hlavou,“ uvedl tehdy.

Čech oznámil, že ukončí kariéru. Jaké jsou okolnosti jeho rozhodnutí? 1080p 720p 360p REKLAMA

Nejpravděpodobnější varianta? Návrat do Chelsea! Čech je klubovou legendou, na Stamford Bridge před odchodem do Arsenalu strávil jedenáct let a vyhrál v podstatě všechno, co se dalo. S vedením klubu pořád má nadstandardní vztahy. Podle britských médií začal majitel Roman Abramovič na obnovení spolupráce s Čechem pracovat prakticky hned poté, co vyšlo najevo, že se Čech chystá s fotbalem skončit.

Český brankář by mohl pracovat jako ambasador reprezentující klub na světových akcích či třeba jako trenér mládeže. Právě tyhle spekulace teď přiživil sám Čech, když se objevil na úterním utkání dorostenců Chelsea. Ti v rámci šestnáctifinále UEFA Youth League porazili Monako 3:1, Čech duel soustředěně sledoval z tribuny.

Pracovat jako kouč by jej po kariéře lákalo, už v minulosti prozradil, že si dělá trenérskou licenci. Britský server Daily Mail mezitím přinesl informaci, že Arsenal má zájem o příchod šestadvacetiletého Nicka Popa z Burnley, který by Čecha mohl na postu dvojky po sezoně nahradit.

Čechovy kroky už zamíří jinam. Změní znovu působiště v rámci Londýna a vrátí se do klubu, v němž toho tolik dokázal?