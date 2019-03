Slavia v Seville čerpá z Ajaxu. Balon jim chceme párkrát sebrat, říká Souček | iSport.cz

Těšíte se?

„Ano, všichni. Víme, jak velký zápas to je. Po úspěchu v Genku jsme se těšili na soupeře, přišla Sevilla. Se Španělskem nebo týmem z této země jsem ještě nehrál, mnoho dalších kluků taky ne. Máme velká očekávání.“

Máte rád zápasy, kdy se nepotkáte s balonem, což může v utkání hrozit?

„Nemám to rád. Sice hodně běhám, ale rád to nemám. Koukali jsme na pár videí, tušíme, co nás čeká. Víme, že to nebude jako v zápasech v české lize, kdy míč držíme šedesát nebo sedmdesát procent času. Bude to jiné. Ale nechceme se nechat zahanbit a budeme jim chtít balon taky párkrát sebrat.“

Jaký ideální průběh jste si vysnili?

„Včera jsme všichni koukali na Real Madrid s Ajaxem. Kdyby se nám povedlo něco podobného, byli bychom v obrovské euforii.“

Je pro vás receptem také výkon z Genku?

„Kdyby to tak šlo, nezlobili bychom se. V Genku se nám to povedlo se vším všudy. Sevilla ale hraje jiným způsobem hry, připravujeme se na ni trochu jinak. Ale kdyby to bylo jako v Genku, bylo by to super.“

Seville se v poslední době moc nedaří. Je to pro vás výhoda, že na ni narážíte v takovéto situaci?

„Na to jsou dva pohledy. Už jim nějaký zápas musí vyjít, ale my věříme, že jim to ještě tak zůstane a že si třeba nebudou tolik věřit.“

Kde vidíte její slabinu?

„Nechci tu nic moc prozrazovat. Důležité však je, abychom se zápasu nezalekli a nebáli se do něj vstoupit. Když budeme čekat na gól, tak to tu nezvládneme.“

Naopak hlavní silou v útoku jen Ben Yedder. Jde z něj strach?

„Strávili jsme dost času u videa. Koukali jsme i na něj, ale mají víc hráčů, na které je třeba si dát pozor. Celá jejich ofenziva je kvalitní. Ben Yedder jim určitě pomůže, ale my se budeme soustředit na všech asi sedm ofenzivních hráčů.“

Těšíte se na souboj s reprezentačním kolegou Tomášem Vaclíkem?

„Osobně jsem ho viděl naposledy na repre. Po losu jsme si nepsali. Před zápasem asi nějaké pošťouchnutí proběhne, ale jen přátelsky. Víc zajímavé je to pro něj než pro nás, protože hraje proti českému týmu.“

Vše o Slavii čtěte ZDE>>>

DEBATA SPORTU O VIDEU: Jak se proměnilo, může to být nebezpečné? 720p 360p REKLAMA

Slavia a její nové dresy! Podívejte se, jak vypadaly v minulosti 720p 360p REKLAMA

Aby bylo v odvetě o co hrát, přejí si slávisté před zápasem v Seville 720p 360p REKLAMA