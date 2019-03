Stoch: Krásný výsledek! Čtvrtfinále je blízko, ale také velmi daleko | iSport.cz

Jak si remízy 2:2 v Seville ceníte?

„Krásný výsledek. Výborný, ale jsme jen v poločase. Odveta bude extrémně náročná stejně jako zápas v Seville. Máme menší výhodu. Chtěli jsme výsledek, který nám dá naději pro domácí zápas, což jsme splnili. Ale doma to bude skutečně děsně náročné.“

Obě branky, které jste inkasovali, se zdály být laciné…

„Udělali jsme chyby a potrestali nás. Proto patří Sevilla k top mužstvům ve Španělsku i Evropě. Jsem rád, že nás ani jedna z chyb nesložila, otřepali jsme se a dokázali dvakrát vyrovnat.“

Vy jste vyrovnával na 1:1. Sedlo vám to, že?

„Traoré mi sklepl míč, já se snažil míč trefit z první. Trefil jsem to super, trošku tečované, ale podle mě šla střela i tak na branku.“

Druhou branku dal Alex Král, sám ani nevěděl, že dal gól. Co vy?

„Vůbec jsem to neviděl. Byl jsem u praporku a vůbec netušil, jak to tam zapadlo.“

Bylo poznat, že domácí nejsou v optimální formě?

„Možná mají trošku krizi, ale i tak mají obrovskou kvalitu, kterou nám několikrát ukázali během utkání. Proto očekávám náročnou odvetu.“

V druhém poločase už jste nevzdorovali tak jako v první půli. Co se změnilo?

„Hráli jsme proti jednomu z nejlepších týmů Španělska. Nejde je dorážet devadesát minut, trošku jsme se zatáhli a oni měli větší kontrolu nad hrou, naštěstí pro nás neproměnili žádnou šanci.“

Jak blízko jste čtvrtfinále?

„Velmi blízko! Ale zároveň velmi daleko.“