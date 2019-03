Král o kuriózním gólu nevěděl: Všichni se radovali, tak jsem roztáhl ruce | iSport.cz

Ani druhá trefa domácích Slavii nezlomila. Na první gól Sevilly zareagoval tečovanou střelou Miroslav Stoch, na druhý Alex Král ještě šťastněji. „Při standardce jsem zavíral zadní tyč, balon byl krátký. Skákal tam jejich stoper. Počítal jsem s tím, že to už odkopne. Pomalu jsem se začínal otáčet, pak promáchl. V tu chvíli jsem ani nestihl zareagovat,“ říkal Král.

Vypadalo to skoro, jako kdybyste uhýbal…

„Už jsem se na to koukal zpětně na videu. Kdybych se tam snažil dát hlavu, hlavičkoval bych to asi někam směrem na penaltu, protože ten balon letěl trochu za mě. V tu chvíli jsem ani nestihl nic udělat, jen jsem stál a trefilo mě to.“

Balon jste pak hledal, že?

„Vůbec jsem nevěděl, kde je. Byl jsem trochu dezorientovaný. Dopadlo mi to na rameno, ani jsem nevěděl, že to letí dopředu. Otáčel jsem se, protože jsem se bál, aby to nevypíchli a nešli dopředu. Najednou jsem se otočil k bráně a všichni se radovali. Nevěděl jsem, jestli se mám radovat taky, protože jsem balon vůbec neviděl. Až když se ke mně všichni seběhli, došlo mi, že jsem dal gól. Jen jsem roztáhl ruce.“

Yanlışlıkla gol atmak mı? Çok kral hareket be pic.twitter.com/EeNMEcBWj9 — Goal Forza (@goalforza) March 7, 2019

Výsledek je suprový, že?

„Jo. I vzhledem k vývoji, kdy jsme dokázali dvakrát vyrovnat, je to skvělý výsledek. Podařilo se nám vstřelit dva góly venku, do odvety je to ideální.“

Berete to tak, že jste měli štěstí při šancích soupeře ve druhé půli a koneckonců i při vašich gólech?

„No při mém gólu určitě kapka štěstí byla. V prvním poločase jsme si dokázali vytvořit i nějaké jiné šance, tak bych řekl, že to byl hodně oddřený zápas.“

Počítalo se, že Sevilla rozjede kolotoč přihrávek, že budete hodně běhat bez míče. Nakonec to tak úplně nebylo, že?

„V prvním poločase úplně ne, ale ve druhé půli už bylo vidět, že jejich síla na balonu je velká. Sevilla míč hodně držela a i dlouhé pasy měla přesné. Zápas byl hodně oddřený.“

Jak s vámi zacloumal vstup do utkání?

„Jsem rád, že tolik ne. Dvakrát se nám podařilo vyrovnat. V tom se ukázala i síla v týmu, kterou máme. Na tom můžeme stavět i vzhledem k odvetě.“

Je v tom vaše mentální síla?

„Přesně tak. Dvakrát prohrávat na Seville a dvakrát vyrovnat, to není nic jednoduchého. Ale v tom se ukázala síla, která v našem týmu je.“

Projevilo se na Seville, že není úplně v pohodě?

„Viděli jsme zejména v prvním poločase, že nás tolik nedostupovali. Nevím, jestli to byl jejich záměr. Na druhou stranu ve druhé půli se ukázalo, že i když se jim v posledních zápasech nedařilo, mají silnou mentalitu a věří si.“

Nastupujete v základní sestavě. Jak si užíváte svou roli?

„Neřekl bych, že bych měl úplně jisté místo v sestavě. Je tu spousta hráčů a opravdu velká konkurence. Už když jsem sem šel, chtěl jsem se co nejdřív dostat na plac a sbírat co nejvíc minut. Jsem rád, že to přišlo takhle brzo a že mi trenér dává důvěru. Budu rád, když mi ji bude dávat i v dalších zápasech.“