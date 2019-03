Zraněný Vaclík přiletí do Prahy. Udělám všechno pro to, abych chytal, řekl | iSport.cz

"Dělám všechno pro to, abych byl na zápas připraven. Makám na tom, snažím se. Ale jestli to půjde, to teď neřeknu, protože se to nedá odhadnout. Zatím jsem trénoval individuálně, na tu stranu jsem neskákal, nepadal," citoval iDnes.cz Vaclíka.

Český reprezentační brankář si minulý čtvrtek v domácím utkání se Slavií v závěru první půle při neúspěšné snaze zabránit gólu narazil o tyč pánevní kost a sval, který se k ní upíná. Několik minut byl ošetřován a zkusil v zápase pokračovat, ale těsně před přestávkou musel střídat. Místo něj nastoupil Juan Soriano, který jej zastoupil i v nedělním duelu španělské ligy se San Sebastianem.

Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý zařadil Vaclíka do nominace na úvodní zápas evropské kvalifikace v Anglii a přípravu s Brazílií. "Bylo to bolestivé zranění, ale nepotvrdilo se, že by šlo o něco vážného. Teď naposledy sice nehrál, ale pravděpodobně tady proti Slavii nastoupí," řekl na nominační tiskové konferenci Šilhavý. "A pokud by to tak nebylo, tak je připraven (v roli náhradníka reprezentace gólman Slavie) Ondra Kolář, který je ve velice dobré formě," dodal.

Slavia v prvním zápase ve Španělsku remizovala 2:2 a v Edenu přivítá Sevillu ve čtvrtek. Vedle Vaclíka nechybí mezi 19 hráči klubu z Andalusie, kteří přiletí do Prahy, ani Maximilian Wöber, jenž musel v úvodním duelu rovněž kvůli zranění střídat.