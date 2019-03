Čech po návratu do Rennes: Přijetí od fanoušků bylo skvělé, výsledek horší | iSport.cz

"Je to hořkosladký návrat. Přijetí od domácích fanoušků bylo fantastické, opravdu si toho vážím. Přijeli jsme sem s cílem zvítězit a dostat se do dobré výchozí pozice. Bohužel odjíždíme s nepovedeným výsledkem," řekl Čech pro BT Sport.

"Kanonýři" vedli od čtvrté minuty, jenže v 41. minutě obdržel Sokratis Papastathopulos druhou žlutou kartu a z následného přímého kopu nadvakrát vyrovnal Benjamin Bourigeaud.

"Byl to zlomový bod, protože skórovali hned z přímého kopu. Hrát pak v deseti celý druhý poločas bylo trochu složité. U druhého gólu jsme měli smůlu, jelikož jsme si ho sami srazili do sítě. Pořád jsem cítil, že jsme v zápase," uvedl Čech, jenž po sezoně ukončí kariéru.

"Nejvíce mě mrzí třetí branka, protože když prohrajete 1:2, víte, že vám doma stačí jen gól a že na to máte," prohlásil. "Pořád ale můžeme smazat i ten dvougólové manko, protože jsme tady skórovali, což může hrát velkou roli. Trochu jsme si to zkomplikovali," konstatoval Čech, který v roce 2004 zamířil z Rennes do Chelsea.

I přes porážku neztrácí naději. "Doma můžeme vyhrát, i ve čtvrtek jsme si vytvořili šance. Musíme zůstat pozitivní, už jsme to v minulosti dokázali," podotkl.