Slavia - Chelsea: Britský novinář o Chelsea, Sarriho problému s kabinou i síle Slavie | iSport.cz

Chelsea začala v sezoně pod Mauriziem Sarrim velice dobře, proč si ale nedokázala udržet formu i ve zbytku ligového ročníku?

"Chelsea až do listopadového zápasu s Tottenhamem neprohrála, ale pak se začalo všechno rozpadat. Myslím, že v týmu byla určitá nevole vůči změnám. Kabina je tam plná silných osobností a vždy měla v Chelsea značnou moc, což jsme si ověřili už s předchozími trenéry. A soudím, že hráči možná na některé Sarriho podněty nereagovali tak dobře, jak by mohli. Což taky může být způsobeno tím, že trenér nemá úplně k dispozici hráče připravené praktikovat jeho styl fotbalu."

Proč to tedy nejdřív fungovalo dobře a hráči na jeho myšlenky reagovali?

"Myslím, že ze začátku tam zafungoval klasický efekt nového trenéra, který dodá týmu impuls. A ať už by tam trénoval kdokoliv, Chelsea má k dispozici úžasné individuality, které vám dokážou udělat zápasy, jako je Eden Hazard a další. Když ale pak týmu najednou došel plyn, bylo velice těžké ho dostat zpátky na tu úroveň, na jaké byl předtím."

Chelsea bere Slavii vážně, říká britský novinář. Skončí v klubu Sarri? A ztrácí Abramovič zájem?

Co tedy Sarri dělal v aktuální sezoně špatně?

"Sarri je poměrně známý tím, že mu chybí plán B. Většinou lpí na svém oblíbeném systému a rozestavení 4-3-3. Když například Chelsea prohrává, nepřidá do týmu dalšího hrotového útočníka, ale spíš vymění hráče kus za kus. Třeba v Evertonu, kde Blues prohrávali 0:2, sundal Higuaína a poslal na hřiště Girouda, i když jste si říkali, že by přece mohlo fungovat, aby byli na trávníku společně. Je hodně dogmatický a nejsem si jistý, jestli se to všem hráčům líbí. Jedna věc je tedy nevole hráčů vůči změnám, ale druhá taky nedostatek flexibility, když se věci neodvíjejí podle plánu."

Proč hráči nedokážou přijmout jeho styl fotbalu?

"Sarri samozřejmě v létě přivedl Jorginha, kterého momentálně fanoušci moc nemusejí, protože ho vidí jako trenérova mazánka. A Jorginho je pochopitelně strašně důležitý pro styl, který chce Sarri praktikovat, ale vypadá to, že v Chelsea nejsou hráči, kteří s ním dokážou spolupracovat a hrát podobným způsobem.