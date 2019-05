Finále za trest: Málo lístků pro Arsenal a Chelsea i složité drahé lety | iSport.cz

Je to velký paradox. Oba kluby totiž sídlí de facto v sousedství. Stadiony Arsenalu a Chelsea dělí necelých 13 kilometrů, finále Evropské ligy však anglické týmy sehrají v ázerbájdžánském Baku. Pěkně daleký výlet zájemce vyjde přibližně na 1000 liber (bezmála 30 tisíc korun).

Derby v azylu u Kaspického moře, které je od Londýna vzdálené 4500 km, přináší několik zádrhelů. Jedním z nich je neexistující přímé letecké spojení. Fanoušci tak mohou buď zvolit cestu do ještě vzdálenější Saudské Arábie (Rijád) nebo Iráku (Bagdád). Druhou nejlepší variantou se jeví let do Istanbulu či Kyjeva, kde budou muset vyčkat na na další spoj. Cesta by však v tomto případě trvala déle než 10 hodin.

Přesto je o vyvrcholení soutěže, které se odehraje 29. května, velký zájem. Nicméně enormní množství čekatelů, zdá se, nebude možné uspokojit. Každý tým na moderní olympijský stadion obdržel pouze 6000 vstupenek.

Pro srovnání – na finále Ligy mistrů dostal Liverpool i Tottenham k dispozici 16 613 lístků. Přitom ázerbájdžánský stánek má dokonce o 700 míst větší kapacitu (68 700 sedadel) než madridská aréna Wanda Metropolitano, kde vyvrcholí Champions League.

Unie evropských fotbalových asociací v únoru přiznala, že bude do volného prodeje v Baku uvolněno 37 500 lístků. Mimo vstupenky, které připadly přímo klubům, dostanou zbylá místa funkcionáři, partneři a novináři. „Byli jsme o situaci s počtem lístků informováni," komentoval Arsenal. „Aktuálně jsme uprostřed jednání s UEFA. Jednoznačně chceme, aby lístků pro naše fanoušky bylo víc. Jsou tu tisíce příznivců, kteří mají sezonní permanentky a jsou s námi v průběhu celého roku, ale na závěrečný vrchol se nedostanou," dodali v oficiálním prohlášení zástupci Gunners.

Samotná cena vstupenek byla klubem stanovena na 26, 43, 78 a 121 liber podle lokace sedaček (775 korun - 3610 korun). Chelsea bude svá místa prodávat v rozmezí 17 až 95 liber (507 korun - 2834 korun). The Blues se opírají o možnost speciálního denního výletu, který stojí 979 liber (29 208 korun), ale takovou možnost budou moct využít pouze fanoušci Chelsea.

Angličtí fanoušci budou zároveň potřebovat víza. Nutnost ke vpuštění na území země je potřeba vyřídit včasně, získané doklady budou platné 19 dní. Uděleny ale nemusí být ofenzivnímu záložníkovi Arsenalu Henriku Mchitarjanovi kvůli politické situaci mezi hostitelskou zemí a jeho rodnou Arménií.

Zarážející skutečností je, že Chelsea absolvovala v minulé sezoně Chelsea stejný výjezd k utkání s Karabachem hrajícím na stejném stadionu. Trip tehdy fanoušky vyšel na 400 liber (11 934 korun), nyní je cena téměř třikrát vyšší.

Zdá se tak, že finálový duel, který se odehraje 29. května v 21 hodin (CET), bude pro oba tábory spíš utrpením než fotbalovým svátkem...

. @ChelseaFC and @Arsenal get 6000 seats each for the @EuropaLeague final in a 68,000 capacity stadium - less than 20% . 👏 @UEFA — Sam Moore (@mooresam1) May 10, 2019

1 flight a day to Baku from London. 20% seat allocation for both clubs. Arsenal player not able to play due to security concerns. And it’s on a bloody Wednesday! Nailed it @EuropaLeague 👌 https://t.co/HnCAdtvB1S — Joe Schofield (@Joetenderloin) May 10, 2019