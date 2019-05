Čech ve finále Evropské ligy? Chci pro něj něco udělat, řekl Emery | iSport.cz

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Stamford Bridge, Londýn

Když přišel na trávník Olympijského stadionu v Baku, byl úsměv od ucha k uchu. Trenér brankářů Arsenal házel jeden vtip za druhým a dvojice Čech, Leno se mohla potrhat smíchy. Zatím... Zda oběma zůstane úsměv ve tváři i ve středu večer, se teprve uvidí.

„Kdo bude hrát, řeknu hráčům až v den zápasu,“ reagoval trenér Unai Emery ještě před tréninkem na dotaz, zda bude Čech v základní sestavě.

Zajímavé však bylo při modelovém utkání na tréninku sledovat, že se duo Bernd Leno, Dejan Iliev v brance střídalo a česká ikona byla stále v zápřahu.

„Petr je úžasný muž, profesionál. Nesmírně si ho vážím a i proto pro něj chci na závěr jeho kariéry udělat něco důležitého. Ať už nastoupí, nebo ne,“ pokračoval Emery.

Zatímco o deset let mladšího Němce Lena ještě čeká dlouhá kariéra, rodák z Plzně se ji po 20 letech na top úrovni rozhodl ukončit. To, že jej fotbalový osud v květnu svede proti Chelsea, však Čech v zimě, kdy své rozhodnutí oznámil, ještě vůbec netušil.

„Dostat se v posledním zápase do finále evropského poháru a hrát proti klubu, ve kterém jsem dlouho působil, vyhrál všechny možné trofeje a lámal rekordy, to je trochu hříčka osudu,“ uvedl český gólman před zápasem.

Trenér Unai Emery v posledních měsících rozdělil Lenovy a Čechovy role jasně: mladší chytal Premier League, druhý zase dovedl Arsenal až do finále Evropské ligy. Po informaci, že má jít Čech pracovat do Chelsea, ale kouč mlží. Když měl Španěl den před zápasem říct, zda to tak bude i v posledním utkání sezony, cukal se.

„Proč bychom Petrovi nemohli důvěřovat?" obořil se na jeden z dotazů "Zaslouží si naši důvěru. Jeho kariéra mluví za vše. Obrovsky jej respektuju. Neustále se chová jako velký profesionál a navíc je to úžasný člověk,“ zopakoval Emery.

Jak se rozhodne?