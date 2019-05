Sledujeme loučení s Čechem v Baku: slzy i domluvený gól pro Chelsea | iSport.cz

Dva postarší chlápci v dresu Arsenalu zkouší všechny různé atrakce, které fanzóna u břehu Kaspického moře nabízí. Ačkoliv je oběma nad 50, hrají si jako malí kluci. Když Phil dostane otázku na poslední zápas Petra Čecha, začne až komicky předvádět, že si utírá slzy. Pak ale zvážní.

„Bude nám chybět,“ říká jeden z fanoušků Arsenalu, který vážil cestu z Anglie do Baku. „Před týdnem jsem se s ním byl rozloučit na Emirates Stadium. Sednul jsem si na jeho místo v šatně a rozloučil se. I když u nás hrál jen čtyři roky, tak ho velice uznávám. Je to legenda. Podívejte se, co udělal pro vaši zemi. Obrovský respekt pro něj,“ dodává Phil a předává slovo svému kumpánovi Michaelovi, který do dějiště finále letěl 18 hodin ze Singapuru.

„Pro mě je Čech spíš legendou Chelsea. V posledních dnech si trochu zkazil reputaci, když se provalilo, že tam půjde pracovat. Ale není to tak, že bych jej za to nesnášel. Jeho nejde nenávidět. Petr byl vždy skvělým ambasadorem Arsenalu. On a Peter Schmeichel jsou jedni z nejlepších brankářů v Premier League,“ zasní se na chvíli.

Pak mu však dojde, že není vůbec jisté, zda se český brankář ve středu večer postaví mezi tři tyče. Informace o údajném odchodu do managementu „blues“ fanoušky „kanonýrů“ přeci jen nahlodala.

„Ale já si myslím, že ho Emery postaví. Mělo by to tak být, protože si to Petr zaslouží. A především s naší obranou potřebujeme dobrého brankáře a tím Čech rozhodně je,“ směje se.

Zato Nick, který má na sobě modrý dres Chelsea, který je starý pár sezon, nepochybuje o výhře svých oblíbenců. „Zítra porazíme Arsenal a Čech pustí gól, protože jde po zápase pracovat k nám. Je to naše legenda, ne jejich,“ zdůrazňuje.

I on si prožil svoje, když z Londýna cestoval přes celou Evropu do Ázerbájdžánu. „Strávil jsem v letadle asi 14 hodin. Utratil jsem za náklady přes 1550 liber (cca 45 tisíc korun). Ale nedivte se. Jsem dlouholetý fanoušek. Tohle je moje čtyřicátá sezona,“ uznale kývá hlavou a loučí se slovy, že už musí, nebo mu v kelímku zteplá pivo.