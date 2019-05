Poslední zápasy Petra Čecha. Jak se loučil s Blšany, Spartou i Chelsea? | iSport.cz

Chmel Blšany – Teplice 3:1 (Gambrinus liga 2000/2001, 30. kolo, 25. května 2001)

Do malebného městečka v Ústeckém kraji přišel Petr Čech z Plzně v červenci 1999. Ve Viktorii tehdy nedokázali ocenit kvality mladého gólmana a Blšanům jej nechali za 350 tisíc korun. Pro Čecha šlo o velký zlom v kariéře. Brzy se dočkal debutu v první lize (30. října 1999 proti Spartě) a během dvou let odchytal za Chmel 27 zápasů. V lednu 2001 si ho v Blšanech vyhlédla právě Sparta, která jej koupila za 22 milionů. Nicméně Čech zůstal na severu republiky do konce sezony na hostování.

Svůj poslední zápas v Blšanech tak odchytal proti Teplicím 25. května 2001. Rozlučku s tamním dresem okořenil vítězstvím 3:1. Skóre zápasu tehdy otevřel z penalty Patrik Gedeon a v závěru první půle zvýšil náskok Blšan David Sourada. Zkraje druhé půle překonala Čecha teplická legenda – Pavel Verbíř, ale na jeho trefu bleskově zareagoval znovu Sourada, který v 50. minutě upravil na konečných 3:1.

Chmel Blšany – Teplice 3:1

Branky: 10. z pen. Gedeon, 45. a 50. Sourada – 48. Verbíř.

Sestava Chmelu Blšany: Čech – Vorel, Velkoborský, Drobný, Zbožínek, Gedeon, Sýkora (79. Zušťák), Tichota, Bureš, Sourada (69. Šelicha), Hogen (90. Michal).