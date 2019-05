Folprecht o dějišti finále EL: Fotbal v Baku netáhne, je kravina ho tu pořádat | iSport.cz

Půlrok stačil, aby si město, které má 2,2 milionu obyvatel, zamiloval. „Baku? Lidé si mysleli, že tu jezdí na oslech, přitom se jedná o takovou levnější Dubaj. Pro lidi z Evropy velmi lákává destinace,“ říká sedmadvacetiletý záložník před dnešní bitvou mezi Arsenalem a Chelsea. Jen se zájmem o fotbal je to na štíru…

Co podle vás udělá s Baku taková akce, jako je finále Evropské ligy?

„Jsou tam všude strašně milí lidé, myslím si, že s organizací nebude žádný problém. Každý rok mají Velkou cenu formule 1, byly tam Evropské hry… Já si spíš říkám, když vidím ten obrovský stadion a zájem o fotbal zas v Ázerbájdžánu tak velký není, aby bylo vůbec plno. Oba kluby navíc dostaly strašně málo vstupenek pro svoje fanoušky.“

Řešilo se špatné letecké spojení…

„To je asi největší problém. Angličané jsou blázni. Kdyby to šlo, klidně by přiletělo dvacet tisíc fanoušků Arsenalu a dvacet tisíc těch, co fandí Chelsea. Ale přímé spoje prostě nejsou. Člověk musí přes Istanbul nebo Dubaj, a to je docela nepříjemnost.“

Místní na fotbal nepřijdou? Vždyť přijedou dva špičkové kluby z Premier League.

„Když to srovnám s Kyprem, kde teď působím, tak to jsou dva rozdílné světy. Tady je Premier League všude, dokonce se tu pouští i druhá liga. V Baku tohle vůbec nebylo. Zájem o fotbal opravdu není velký. Pamatuji si, když hrál Karabach v Lize mistrů a nedokázal vyprodat zápas proti Chelsea. A to hráli na tom velkém Olympijském stadionu. V Česku kdyby hrála Slavia proti tak velkému klubu a byl tu stadion pro padesát tisíc lidí, tak se to stejně vyprodá. A to ještě v Baku byly nejlevnější lístky na Chelsea kolem tří manatů, což je v přepočtu nějakých 60 korun. A stejně byla spousta prázdných míst.“

O to je zvláštnější, že bude jedním ze třinácti dějišť EURO 2020, nemyslíte?

„Po sportovní stránce je to kravina. Asi jako mistrovství světa v Kataru. Je prostě absurdní, že dva anglické týmy letí přes půl světa a za nimi se nemohou dostat jejich fanoušci. Pár tisícovek jich sice za nimi přiletí, ale nebude to ono. Holt peníze, které v městě jsou, hrají velkou roli.“

Co tedy Ázerbájdžánci prožívají, když to není fotbal?

„Milují řeckořímské zápasy. Hrozně tím žijí. Na olympiádě jsou v tom fakt úspěšní. Zápasníci jsou pro všechny modly. Co se týká týmových sportů, nejpopulárnější je stále fotbal, ale srovnávat to s Evropou vůbec nejde.“

Jak přijme město evropské fanoušky?

„Já když jsem šel z Liberce do Něftči, tak si spousta lidí myslela, že se tam ještě jezdí na oslovi. Ve skutečnosti se jedná o velmi krásné město. A především levné. Jako když k nám přijede někdo ze západu, libuje si, že je Česko levná země. Tak tady by to bylo levné i pro Čechy. Často se o Baku říká, že je to taková levná Dubaj.“

Může se stát, že by finále Evropské ligy rozpoutalo větší zájem o fotbal?

„To si netroufám říct. V době mého angažmá hrál Ázerbájdžán v kvalifikační skupině o MS s Českem a Německem. Byli jsme se podívat na zápas s Němci a divil jsem se, že se nehraje na moderním Olympijském stadionu, ale na starším a menším. Byl jsem zvědavý, proč to tak bylo, a tenkrát mi řekli, že kdyby se zápas hrál na novém stadionu, že by tam lidi nepřišli. Oni jsou zvyklí na ten starý. Mají ho rádi. Naopak Olympijský moc neuznávají. Nemá tradici, financoval se z různých peněz, což se jim také nelíbí. Prý z něj nejsou moc nadšeni.“

Přitom se jedná o monumentální stavbu.

„Vypadá krásně, ale kromě občasných zápasů v pohárech či reprezentace se tam nic nehraje. Sám jsem zvědavý, jaká bude při finále atmosféra a jestli se ji podaří zaplnit.“

A komu přejete vítězství?

„Odmala fandím Arsenalu, takže je to jasné. Navíc je tam bonus, že kdyby vyhrál, pomůže Spartě do základní skupiny Evropské ligy.“