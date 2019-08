Peklo pro Kangu?! V Turecku se chystají na klíčového muže Sparty | iSport.cz

Jakmile vkročí na pažit arény Medical Park Stadium, spustí se z napěchovaných ochozů zuřivý pískot. To lze považovat za jistotu. Guélor Kanga je totiž s fanoušky Trabzonsporu, čtvrtečního soupeře Sparty v odvetě třetího předkola Evropské ligy, téměř ve válečném stavu.

Osobní antipatie panují už od roku 2014, kdy Gabonec nastupoval za Rostov a narazil s ním právě na Trabzonspor. Už tam se s příznivci tureckého celku dostal do konfliktu, ten nyní pokračuje.

Zhruba 200 VIP fanoušků Trabzonsporu, kteří na jinak uzavřené Letné sledovali první duel, na Kangu pokřikovalo už v průběhu prvního utkání. Jakmile pak lídr Sparty po změně stran zvýšil krásným gólem na 2:0, namířil si to k hlavní tribuně přímo před a předvedl tradiční provokativní gesto s rukou na uchu. Tím z turecké strany spustil ještě větší bouři. Více o celém incidentu čtěte ZDE>>>

„Myslím si, že Kanga moc nevěděl, co dělá, na koho to dělá a s kým si zahrává. V Turecku mu určitě za to dají co proto. Rozhodně to nepřejdou a znepříjemní mu to. Otázka je, zda on není ten typ hráče, se kterým to ani nehne,“ míní Ondřej Čelůstka, jenž za Trabzonspor dříve nastupoval.

Zkušený bek situaci vystihl dokonale. Kanga bude ve čtvrtek večer v Trabzonu nepřítelem číslo jedna, nepůjdou po něm pouze domácí příznivci, ale velice pravděpodobně i protihráči. Nelze ovšem předpokládat, že by se to na jeho výkonu mělo výrazněji podepsat. Elitní záložník si z hněvu z tribun nic nedělá, což ukázal na jaře během pražských derby v Edenu. Naopak působí dojmem, že si takové situace užívá. I proto ho Sparta na odvetu nějak speciálně nepřipravovala.

Zkouší to jako na Konatého?

Kolem osmadvacetiletého záložníka je vůbec pořádně živo. V týdnu před odvetou totiž turecká média přišla se zprávou, že by Trabzon rád Kangu získal do svých služeb. Podle informací deníku Sport ovšem nikdo z vedení tureckého celku zástupce Sparty nekontaktoval, žádná jednání o případném transferu neprobíhají.

Sparta má v tomhle směru bohaté zkušenosti. Před třemi lety projevila tehdejší Steaua Bukurešť zájem o Tiémoka Konatého, došlo k tomu bezprostředně po vzájemném střetu v předkole Ligy mistrů. Tehdy ovšem nabídka z Balkánu opravdu přiletěla, Konaté si snažil přestup vytrucovat, třikrát nedorazil na trénink a nakonec byl přeřazen do juniorky.

Nyní je to trochu jiný příběh. Nejpravděpodobněji se jedná o snahu Gabonce rozhodit. I ta se ale zřejmě mine účinkem. Dnes byl totiž Kanga vůbec prvním hráčem Sparty, který se na letišti dostavil k odbavovací přepážce. Před odletem se ochotně fotil s fanoušky, sálala z něj dobrá nálada.

To hlavní ovšem na oporu Sparty teprve čeká. V odvetě to má být on, kdo svým výkonem nakopne tým směrem k postupu. Navzdory tomu, že v turecké výhni bude nepřítelem číslo jedna.

