Vaclík na úvod EL vychytal nulu, Slovan v závěru obral Besiktas | iSport.cz

Slovan Bratislava se do základní skupiny Evropské ligy vrátil po pěti letech • Reuters

Slovan Bratislava vstoupil do Evropské ligy nečekaným vítězstvím nad Besiktasem Istabul • Reuters

Arsenal vstoupil do Evropské ligy vítězstvím ve Frankfurtu • Reuters

Brankář Tomáš Vaclík udržel čisté konto v úvodním kole skupinové fáze Evropské ligy na hřišti ázerbájdžánského Karabachu a jeho Sevilla v Baku suverénně zvítězila 3:0. Do bojů dnes zasáhli i další čeští reprezentanti Filip Novák a Michal Sadílek. Trabzonspor s Novákem v základní sestavě nestačil ve Španělsku na Getafe, kterému turecký tým podlehl 0:1. To Sadílek slavil domácí výhru 3:2 nad Sportingem Lisabon, do hry se ale dostal až na závěrečných šest minut.