Slovanu v EL fandily jen děti, viděly triumf a další šílený kiks Kariuse | iSport.cz

Slovenský mistr byl potrestán za politické a nenávistné projevy fanoušků v duelu druhého předkola s kosovským Feronikeli. Slovan se proti uzavření tribun odvolal, u UEFA ovšem neuspěl. A tak sáhl k jiné variantě.

Na zápas pozval děti z fotbalových klubů a základních škol z celé země, vstup byl navíc zdarma. Podmínky? Stačilo jen s předstihem požádat o volné vstupenky na e-mailové adrese. Na deset dětí připadal jeden dospělý jako doprovod, každý mladý fanoušek si ještě mohl zdarma vyzvednout čaj s medem.

„Vnímám negativně, že budeme hrát před menším počtem lidí. Snad děti, které přijdou, přenesou svou energii i k nám na hřiště a podpoří nás tak, že trest nebude tolik citelný,“ věřil před zápasem kouč domácího celku Ján Kozák mladší.

Jak to na Tehelném poli vypadalo? Úplné ticho rozhodně nebylo. Děti v hledišti o sobě daly vědět, takřka kompletně zaplnily spodní část protilehlé tribuny. Byť se samozřejmě nedokázaly vyrovnat kulise, kterou umí vytvořit zaplněný stadion. Vyloženě dětské publikum ve čtvrtek mimochodem sledovalo i souboj Partizanu Bělehrad s Alkmaarem (2:2), srbský klub také čelí trestu. Sparta ke stejnému kroku v předkole proti Trabzonsporu nesáhla z důvodu obav o bezpečnost dětí.

Ty v Bratislavě se už ve čtrnácté minutě mohly radovat z nečekaného vedení Slovanu. Výrazně se o něj přičinil brankář Besiktase Loris Karius. Ano, ten Karius, který se během své kariéry zatím nejvíc proslavil obrovskými hrubkami ve finále Ligy mistrů. Jeho Liverpool v květnu 2018 podlehl Realu 1:3 a německý brankář soupeři v podstatě daroval dva góly.

Teď si do sbírky kiksů může přidat další. A zase stál za to. Karius nepochopitelně vyběhl za nakopnutým míčem daleko před pokutové území, špatně odhadl jeho odskok a balon jen hlavou prodloužil za sebe. Aby toho nebylo málo, v komickém výskoku ještě sestřelil parťáka z obrany Rebocha. Pohotový Andraž Šporar neměl problém uklidit míč do odkryté brány.

Loris Karius bir şeyler deniyor. pic.twitter.com/A1quu15oqi — CimbomluBob (@CimbomluBob) September 19, 2019

Naneštěstí pro Slovan však utkání nenabídlo jediný kuriózní moment. Besiktas brzy vyrovnal z penalty a v nastavení první půle se dostal i do vedení. Přitom ani nemusel vystřelit na bránu. Prudký centr N´Koudoua srazil do vlastní brány bulharský stoper Božikov, brankář Greif neměl nárok.

Druhý tým slovenské ligy však ještě předvedl velký obrat. V osmapadesáté minutě se podruhé v zápase trefil Šporar, když propálil Kariuse střelou na bližší tyč a srovnal. Překvapivý výsledek se zrodil v nastavení. Nejprve po rohu udeřil úplně volný Ljubičič, triumf domácích vzápětí stvrdil Moha. 4:2!

Slovan tak hned po úvodním zápase má víc bodů než při své poslední účasti v EL, před pěti lety nasbíral jen šest porážek (včetně dvou se Spartou). Ve druhém utkání skupiny K podlehl Wolverhampton Braze 0:1.