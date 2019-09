Divočina na Slovensku! Fanoušek se přidal k potyčce, napadl kapitána | iSport.cz

Na zápas se oba tábory těšily a dlouho připravovaly. Města, která od sebe dělí vzdušnou čarou 44 kilometrů, berou vzájemné zápasy jako derby. Rivalita je velká. Zápas mezi Spartakem Trnava a bratislavským Slovanem velká očekávaní pohlednou fotbalovou podívanou naplnil, zároveň ale nabídl také neomluvitelné akty.

Slovan otevřel skóre ve 20. minutě zásluhou snipera Andraže Šporara. Stejný hráč byl v úvodu druhé půle faulován Ivanem Mesíkem, který musel po druhé žluté kartě zamířit do šaten. Spartak byl i v deseti nebezpečný, gólovou pojistku ale přidal Slovanu Dejan Dražič v druhé minutě nastavení. Bylo rozhodnuto.

A pak to přišlo.

Šarvátka ve vápně skončila hromadnou potyčkou hráčů. Jeden z fanoušků se prosmýkl kolem pořadatelů a skrz brankovou síť zezadu nakopl kapitána hostí Bogdana Mitrea a povalil ho na zem. Pak reagovala pořadatelská služba.

„Ani nevím, co k tomu mám říct. Nečekal jsem to. Samozřejmě jsou takové věci součástí fotbalu, ale v budoucnu by se neměly opakovat," kroutil hlavou rumunský fotbalista ve službách Trnavy v rozhovru pro Šport RTVS. „Nedávají dětem dobrý příklad. Nečekal jsem, že se fanoušci takto zachovají, ale jde o Slovan," dodal Mitreau.

Stručnější, ale o to jasnější věty hledal Emir Halilovič. „Je smutné, že vyběhne fanoušek na hřiště, kopne našeho hráče a nikdo to neřeší. Něco podobného jsem ještě nezažil. Amatérismus," lamentoval zkušený záložník.

Fanoušci už se předtím během zápasu projevili, hojně využívali pyrotechniku, v 36. minutě museli dokonce zasahovat hasiči kvůli otevřenému ohni na tribuně. V závěru zase zasypal domácí kotel trnavskou bránu odpadky. „No, na Slovensku se asi nic podobného ještě nestalo. Ani nevím, jestli se vůbec někdy stalo, aby fanoušek takovým způsobem inzultoval hráče. Viděl jsem už i video a doufám, že se tento incident nebude opakovat," řekl po zápase gólman Spartaku Dobrivoj Rusov.

Bratislavští mají vroubek i u UEFY, která rozhoduje o trestu za rasistické pokřiky ochozů během zápasu s černohorskou Sutjeskou Nikšič, které Slovan v 1. předkole Ligy mistrů nečekaně podlehl (1:1, 1:1 - 2:3 na penalty). Proti původnímu rozhodnutí o uzavření stadionu na jeden zápas, finanční pokutě a roční podmínce se klub odvolal.

Potyčku v závěru duelu s Trnavou má podle gólmana Rusova na svědomí jeden z nejviditelnějších hráčů Andraž Šporar. „Nevím, jestli na nás má nějak spadeno, vyjadřoval se ostře předtím i do novin. Ukázal své IQ, možná právě proto není v nějakém evropském klubu," přemítal trnavský brankář. „Takový charakter jsem ještě neviděl. Respektuji všechny hráče Slovanu kromě něho, ale nebudu se vyjadřovat v nadávkách," dodal Rusov.

Šporar přemotivovanost v derby odmítl. „Pravé derby je pro mě souboj Olympia - Maribor. Ale i tentokrát byly emoce. Fanoušci by neměli vbíhat na trávník, když se ale v tak vyhecovaném zápase chytnou hráči, není to žádná tragédie," krčil rameny slovinský útočník.

Gólman Slovanu Dominik Greif událostí litoval. „Samozřejmě to bude mít dopady i na nás na hráče. Možná přijde trest, což je samozřejmě škoda," povzdechl si.