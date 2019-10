United pod tlakem, schytali to za spokojenost s remízou: Nejhorší tým! | iSport.cz

Scott McTominay (39) oslavuje se svými spoluhráči z Manchesteru United gól do sítě Arsenalu • Reuters

Brankář Manchesteru United David de Gea se raduje z gólu Scotta McTominaye do sítě Arsenalu • Reuters

Alkmaar překvapivě přehrál zvučného soupeře. Na více než bod mu to ale nestačilo. • Reuters

Věhlas, tradice a obrovské množství trofejí. To vše vytváří vedle současné formy Manchesteru United obří kontrast. Aktuální desáté místo v tabulce Premier league fanoušci „Red Devils“ za povděk nevezmou. Příznivci týmu z Old Trafford nemají důvod juchat ani po čtvrtečním vystoupení v Evropské lize. Celek Oleho Gunnara Solskjaera pouze remizoval 0:0 na hřišti nizozemského Alkmaaru, norský trenér si stěžoval, že jeho svěřenci měli kopat penaltu. Do United se ale kvůli mizernému výkonu opřel bývalý hráč manchesterského celku Michael Owen.