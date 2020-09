Liberec v pekle koronaviru. Rumuni dokáží pobyt znepříjemnit, ví Hoftych

Do Narnie se ve známém díle vstupovalo dveřmi od skříně, Liberec musel do podobně bláznivého světa cestovat dvě hodiny letadlem a další dvě busem. V Rumunsku čeká Slovan koronavirové peklo, nečitelný soupeř i arogance domácích, kterou dokáží znepříjemnit soupeřům pobyt. Utkání třetího předkola s FCSB by se mělo odehrát ve čtvrtek (19:30 SEČ), domácí však požádali UEFU o odložení střetnutí na sobotu, počet nakažených se neustále mění. „Věříme, že se bude hrát. Podle regulí mají pořád dostatek hráčů a navíc jsme na cestě,“ komentoval Pavel Hoftych.

Jak tým na bláznivou bitvu připravit? Hoftychovi a spol. se sestava FCSB tipuje jen stěží, čísla nakažených se zvedají, oslabený rumunský favorit ale i tak o víkendu přehrál v lize Arges pohodlně 3:0. Během posledních dvou střetnutí nastřílel dva hattricky Dennis Man, hlavně na něj si budou muset dát Severočeši pozor. „Má polovinu hodnoty celého našeho týmu, určitě mu musíme věnovat zvýšenou pozornost,“ věděl 53letý kouč.

Jak vypadal poslední týden očima libereckých trenérů? Zažili jste někdy bláznivější podmínky k přípravě?

„Člověk musí být připravený na všechno, neděláme z ničeho vědu. Dostáváme informace, které sice pokaždé něco změní, ale jsme zvyklí už z tréninků juniorky a mládeže. Tam se vše mění kvůli školám a absencím ze dne na den, takže jsme model vlastně jen přenesli do Evropské ligy. Připravujeme se normálně, odlétáme, i když soupeř požádal o odklad do soboty. Nedokážeme si to úplně představit… Najednou nám oznámí, že budeme zůstavat třeba až do víkendu.“

Ale nezbývá nic jiného, než se přizpůsobit.

„Když to tak bude, musíme se s tím vyrovnat. Doba je zvláštní a přináší zvláštní rozhodnutí, což vidíme i u české vlády. Verdikty jsou kolikrát chaotické, ale zkrátka se s tím musíme popasovat. Na všechno jsme připravení, klíčem se stalo nedělat z věcí vědu. Potom si člověk jenom zbytečně zamotá hlavu a je to ještě horší.“

Takže čemu se aktuálně věnujete?

„Chceme mužstvo uklidnit. Musíme si nastavit hlavy, že se může stát cokoliv a můžeme klidně zůstat déle, než jsme si mysleli. Věřím každopádně že tak UEFA nerozhodne, podle regulí má soupeř pořád dostatek hráčů a navíc už jsme na cestě. Chystáme se zároveň na osobnosti, které v týmu zbyly, třeba na Mana. Nesmíme podlehnout nervozitě a nekoncentrovanosti jako proti Karviné, kdy někteří hráči neměli ideálně nastavenou hlavu.“

Právě Dennis Man nastřílel v posledních dvou utkáních hattrick. Budete mu věnovat zvýšenou pozornost?

„Určitě. Jde o takový Ronaldovský typ: levačka, hraje z křídla… Stojí pět milionů eur, což je polovina celého našeho týmu, společně s Florinelem Comanem jsou dražší než náš kádr... Péči mu stoprocentně věnovat budeme. Obecně jde o nechutného soupeře. Velmi kvalitní klub s bohatým majitelem, který vždy dokáže rozpočet dopumpovat a nakoupit dobré hráče. Kvalitu mají, vždycky měli.“

Dalo si vůbec něco vzít z přestřelky druhého předkola mezi FCSB a Bačkou Topola (7:6 po penaltách)? A mohl by se podobný výsledek opakovat?

„Ne, nemyslím si. Minulý týden nebyla na situaci obě mužstva připravená, rozhodovalo se ze dne na den. Bačka má mimochodem stejnou hodnotu kádru jako my, jde o velmi kvalitní mužstvo, a proto také dokázalo dát dvě branky v oslabení s devíti hráči a dohromady celkem šest. Za Bukurešť sice chytal až čtvrtý brankář a obrana byla poslepovaná, ale… Bláznivý zápas. Něco jsme si z utkání vzali, ale než jsme dokázali sestříhat materiál, vyšlo najevo, že jsou další tři čtyři hráči pozitivní. Člověk si tak z toho nakonec moc nic vzít nemůže.“

Soupeř je momentálně pořádně nečitelný, že?

„Přesně tak, české týmy s ním mají velmi špatnou zkušenost a já taky. S Trnavou jsme u nich vyhráli 1:0, pak doma ale prohráli 0:3. Velmi silný klub, kvůli koronaviru je pro nás vše takové zatemněné.“

Jak tým vůbec v takové situaci připravit?

„Musíme se chystat hlavně sami na sebe. Duel s Karvinou nás po cestě z Litvy nezasáhl v úplné pohodě, snažili jsme se, abychom se do ní zase vrátili. Odlétáme všichni, hráči jsou zdraví (včetně Jakuba Hromady, poz. red.) a vycházíme převážně ze sebe. Soupeř má zažitý styl s držením míče a velkou šikovností hráčů v soubojích jeden na jednoho i jeden proti dvěma. Zaměříme se na hráče, kteří momentálně budou moct nastoupit, ale i na ostatní, kteří jsou mezi nakaženými. Chceme mít kompletní přehled.“

Změnila se role favoritů, leží na vás velká očekávání...

„Kdyby hrálo FCSB v plné sestavě, byli bychom určitě outsiderem. Šance bychom měli vzhledem k jednomu zápasu malé, teď se však vyrovnávají. Neříkám, že jsme favoritem, to určitě ne. Pořád jedeme na nepřátelskou půdu a vím, že Rumuni dokáží soupeři znepříjemnit pobyt i tahy mimo hřiště… Určitou arogancí. Domácí znají i přes absence prostředí, navíc se hraje dvě hodiny od Bukurešti. Beru to tak, že se nám šance zvýšily a počkáme, s kým nakonec nastoupí. I kdyby nastoupili s kýmkoliv, pořád jde o líheň, která je velmi kvalitní.“

Ale vidina postupu do základní skupiny je přece jen o něco blíž, ne? Čtvrté předkolo byste hráli doma...

„Vše je zápas od zápasu. Klidně jsme mohli mít velké problémy i v Litvě, kde soupeř málem vyrovnal na 2:2 a postup by se odvíjel jinak. Vůbec nevíme, co nás čeká za podmínky a věci spojené s karanténou. Bude to celé složité na psychiku. Pokusíme se hráče nachystat a postoupit, zatím jsme se ale nikam nedostali.“