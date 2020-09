Kopic: Je to utkání podzimu, chybět zase v Evropě by nebylo dobré

Vypadá to, že je v nejlepší fazoně od začátku ročníku. V sobotu si otevřel hutný bodový účet v Ďolíčku. Jan Kopic se na školení Bohemians 4:1 podílel gólem a dvěma asistencemi. Před čtvrtečním duelem třetího předkola Evropské ligy s dánským Sönderjyske si křídelník Plzně přeje stejnou show zopakovat. „Rád bych dalším kvalitním výkonem přispěl k postupu. Stát se samozřejmě může cokoliv, ale chybět druhý rok po sobě v Evropě by nebylo vůbec dobré,“ nabádá k obezřetnosti.

Za každou cenu chceme se Sönderjyske uspět, shodují se Guľa s Kopicem VŠECHNA VIDEA ZDE

„Spíš natěšenost, nervozita se dostaví možná zítra. Uvědomujeme si, že jde o strašně důležitý zápas, dá se říct utkání podzimu. Máme ale zkušený tým, podobných zápasů jsme zažili víc. Doufám, že to zužitkujeme.“

Dá se čekat, že Sönderjyske bude stejně houževnatý tým jako Midtjylland?

„Víme, o tom, že před deseti dny porazili právě Midtjylland 2:0. Určitě jsou schopní podat nadstandardní výkon a my si na ně musíme dát velký pozor.“

Jsou si oba dánské celky herně podobné?

„Určitě mají společné dlouhé auty, fyzickou hru, dobrý pohyb. Čekáme obdobný houževnatý tým, který nám nebude chtít dát prostor. Sönderjyske hraje s pěti obránci, na což jsme zvyklí, jelikož stejně proti nám hrála Bohemka i Mladá Boleslav. Byla to dobrá průprava na čtvrtek. Na Dány by mohlo platit výrazné držení balonu. Nechci říct, že by nebyli dobří v kombinaci, ale není to jejich nejsilnější stránka. Spíš se zaměřují na standardní situace a na brejky. Proto si musíme dát pozor na ztráty míče, aby nám pak nevyjížděli do rychlých kontrů. Je potřeba rychle kombinovat, dávat si míče od nohy a tlačit se do šestnáctky. Bylo by fajn vstřelit rychlý gól a trochu se uklidnit.“

Proti Bohemians vám sedla spolupráce se Zdeňkem Ondráškem, spoustu balonů vám sklepával. Budete z toho čerpat?

„Je pravda, že nám to klapalo. Přitom šlo o náš první společný zápas, navíc Kobra byl u nás jen pár dní. Vyšlo nám to nad očekávání nejen herně, ale i výsledkově. Docela jsme rozuměli. Kobra do týmu rychle zapadl, sice vydržel jen sedmdesát minut, nicméně je odehrál velmi kvalitně. Pokud to bude proti Dánům stejné, nikdo se zlobit nebude. Myslím si, že se bude ještě hodně zlepšovat.“

V Ďolíčku jste vstřelil branku, na dvě přihrál. Cítíte se v nejlepší formě od startu soutěže?

„Fyzicky se cítím výborně od začátku, s Bohemkou jsem to protrhl i bodově. Jsem rád, že mě trenér nechal v sestavě a mohl jsem dokázat, že jsem v pohodě. Rád bych dalším kvalitním výkonem přispěl k postupu. Stát se samozřejmě může cokoliv, ale chybět druhý rok po sobě v Evropě, by nebylo vůbec dobré.“